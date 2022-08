“I kërkoj falje Policisë”, aksidentoi për vdekje 7-vjeçaren, Gjykata e Vlorës vendos burg për Arjan Tasen

Gjykata e Vlorës ka lënë në burg policin Arjan Tase, i cili i mori jetën me skaf ne breg të detit një vogëlusheje 7-vjeçare.

Prokuroria e Vlorës ka kërkuar që polici që vrau me skaf 7-vjeçaren të hetohet me akuzën për veprën penale vrasje me dashje, ndërsa ka kërkuar masën e arrestit me burg, gjë e cila u pranua sot nga Gjykata.

Vrasja e kryer me dashje dënohet me burgim nga dhjetë deri në njëzet vjet, sipas Nenit 76 në Kodin Penal.

Në këtë mënyrë Prokuroria e Vlorës kundërshton qëndrimin e AMP-së, e cila kategorizoi dje ngjarjen në Himarë si “vrasje nga pakujdesia”.

Masa e sigurisë ndaj Arjan Tase u zhvilluar ditën e sotme ora 11:30 në gjykatën e Vlorës. Seanca drejtohet nga gjyqtare Viola Canaj, ndërsa prokurore Eranda Laze.

Arjan Tase mësohet se është shprehur në seancë: “Ngushëllime familjarëve, i kërkoj falje policisë së shtetit”.

Prokuroria ndryshoi akuzën nga vrasje nga pakujdesia në vrasje me dashje për ish-efektivin e policisë. Kjo për shkak se sipas hetimeve të kryera ka rezultuar se Tase është futur në një perimetër ku nuk lejohen mjetet lundruese.

Nga burime mësohet së janë edhe tre dëshmi në Dosjen e Prokurorisë rreth faktit si ka ndodhur ngjarja.

Ndërkohë në dosje janë edhe aktet e ekspertimit mjekoligjor dhe aktit për kqyrjen e skafit.

