Aktori i njohur i “Euphoria” vdes në moshën 25-vjeçare, një javë më parë humbi babanë! Shkak dyshohet mbidoza

Angus Cloud, aktori 25-vjeçar i famshëm për pjesëmarrjen e tij në serialin e HBO ‘Euphoria’ dhe i cili gjatë jetës së tij “fliste hapur për betejën e tij me shëndetin mendor”, ka vdekur papritur në moshën 25-vjeçare, vetëm një javë pas vdekjes babait të tij! Ngjarja ka ndodhur në Oakland (Californi) të SHBA-ve dhe lajmin e konfirmoi Policia, teksa u publikua nga TMZ.

Familja njoftoi vdekjen e aktorit në zhvillim në një deklaratë që ndanë me CNN: “Me zemra të rënda sot na u desh t’i themi lamtumirë një qenieje të jashtëzakonshme njerëzore. Si artist, mik, vëlla dhe bir, Angus ishte i veçantë për të gjithë ne, në shumë mënyra”. Dyshohet se shkak mund të jetë mbidoza, por do priten rezultatet e analizave të mëtejshme.

Ai varrosi të atin javën e kaluar dhe ka luftuar intensivisht me këtë humbje. “I vetmi ngushëllim që kemi është të dimë se Angus tani është ribashkuar me të atin, i cili ishte miku i tij më i mirë. Angus ka folur hapur për betejën e tij me shëndetin mendor dhe shpresojmë që vdekja e tij të jetë një kujtesë për të tjerët se ata nuk janë vetëm dhe nuk duhet të luftojnë vetëm në heshtje. Shpresojmë që bota ta kujtojë për humorin, të qeshurën dhe dashurinë e tij për të gjithë. Ne kërkojmë privatësi në këtë moment pasi jemi ende duke e përpunuar këtë humbje shkatërruese”, mbyllet njoftimi i familjes. Hetimet për ngjarjen janë në proces.