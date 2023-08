Auron Tare: “Maldivet e Europës”, si po inkurajojnë mediat ndërkombëtare për shkatërrimin e vijës bregdetare shqiptare

Auron Tare ka reaguar me një shkrim ndaj ‘bujës’ së krijuar nga mediat e ndërkombëtare në lidhje me turizmin në vendin tonë dhe të shumtë përgjatë vijës sonë bregdetare.

Tare duke marrë shkas nga ky publicitet, thotë se industria e turizmit e vendit tonë është e papregatitur për këtë numur vizitorësh, ç’ka do të sjellë, sipas tij, një negativitet.

Tare këtë ‘sukses’ e quan si një strategji të dështuar të vendeve mesdhetare, duke marrë shkas nga cilësimi i termit ‘Maldivet e Evropës’ ku thotë se ‘presioni i numrit të vizitorëve në “Maldivet Shqiptare” kanë nxitur zhvilluesit vendas të hyjnë në zonën e mbrojtur të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s të Butrintit dhe të krijojnë plazhe artificiale dhe gërmuan vijën bregdetare të mbrojtur në favor të turizmit masiv.’

“Maldivet e Europës”, si po inkurajojnë mediat ndërkombëtare (me zhvilluesit shqiptarë) për shkatërrimin e vijës bregdetare shqiptare.

Një sërë artikujsh (ndoshta të sponsorizuar) në mediat ndërkombëtare për turizmin shqiptar kanë krijuar bujë dhe inkurajojnë një numër të madh vizitorësh për të zbuluar vendin. Premtimi për pushime të lira së bashku me festivalin e plazhit po synojnë turma të mëdha të rinjsh që kërkojnë destinacionin tjetër të lirë në Evropë. Edhe pse rritja e numrit të vizitorëve duket një zhvillim pozitiv dhe zyrtarët parakalojnë me krenari numrin e të ardhurve çdo muaj, askush nuk po flet për ndikimin negativ afatgjatë të tërheqjes së një turizmi masiv në vend.

Shifrat e larta të papritura tregojnë se sa e papërgatitur është industria e turizmit në Shqipëri dhe se si infrastruktura nuk mund t’i mbajë këto shifra. Fatkeqësisht, shumë pak zëra po trajtojnë faktin se vendi po shkon drejt tregut masiv të lirë, duke tërhequr një të interesuar kryesisht për alkool të lirë dhe dhoma të lira. Një strategji që ka dështuar në shumicën e vendeve mesdhetare shumë kohë më parë. Rritja e turizmit në disa qytete bregdetare ka treguar një fat të plotë të infrastrukturës mbështetëse, parkingjeve, grumbullimeve të plehrave, ushqimeve të kultivuara në vend etj.

Megjithatë, ajo që përbën një problem afatgjatë për vendin është shpejtësia e shkatërrimit të vijës bregdetare dhe të peizazheve natyrore në favor të zhvillimeve masive konkrete. Në proces vret pikërisht arsyen pse një udhëtar i arsimuar do të donte të shkonte në Shqipëri. Është çudi që turisti që po tërheq vendi do të preferonte të qëndronte në atë që mediat ndërkombëtare po e quajnë tani “Maldivet e Evropës” Ksamil një fshat me një xhungël betoni dhe plazhe të panatyrshme gjatë një ekskursioni në Vendin e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s të Butrintit vetëm pak km nga “Maldivet”.

Presioni i numrit të vizitorëve në “Maldivet Shqiptare” kanë nxitur zhvilluesit vendas të hyjnë në zonën e mbrojtur të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s të Butrintit dhe të krijojnë plazhe artificiale dhe gërmuan vijën bregdetare të mbrojtur në favor të turizmit masiv.

