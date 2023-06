Balla ironizon Berishën: Humbe Tropojën, po të dilja ashtu në Librazhd, s’do vija më këtu…

Kreu i grupi parlamentar i PS, Taulant Balla ironizoi Sali Berishën, i cili tha në Kuvend se në zgjedhjet e 14 majit votuan 547 mijë zgjedhës fantazmë.

Balla tha se këto probleme me matematikën ja ka lënë Lulzim Basha, ndërsa i tha që të japë dorëheqjen pasi nuk e votoi edhe Tropoja.

“Bardhi bëri një laspus që do doja që shërbimet e seancës ta korrektojnë mos të krijojë incident diplomatik, iu referua kryeministrit të Moladvisë, si zonjë, por është një zotëri i nderuar. Ndoshta e kishit për presidenten, por besoj se lapsuse të tilla të korrektohen në procesverbalin e seancës. E bëra këtë ndërhyrje para se të hyj në një përgjigje me non gratën që sapo u non gratua edhe nga salla. U shpreh se ka 574 mijë zgjedhës në Shqipëri që paskan votuar dy herë. I bie sipas tij, që këta 457 mije zgjedhës të gjithë të kenë votuar dy herë, nga 1 mln e 395 mijë vota që janë numëruar, opozita të ketë marrë më pak se 300 mijë. O ta ka lënë Luli këtë problem llogarish në matematikë. Bën mirë që humbjen e Tropojës ta konsiderosh si përfundimin e karrierës edhe të ikësh një herë e përgjithmonë edhe nga kjo sallë, kur s’të voton fshati jot ç’të të votojnë më të tjerët. Zgjedhjet e 14 majit ishin zgjedhje të drejta demokratike, fakti është që ditën e dielë, më 14 maji, udhëheqësi i parë që ishte për të njoftuar fitoren ishte Berisha, shpalli fitoren dhe tha Tirana blu, Elbasani, blu, Durrësi blu. Unë po ta them troç; nëse një rezultat të tillë do e kisha në Librazhd unë nuk të vija më këtu”, tha Balla në Kuvend.

j.l./ dita