Basha takohet me reporterët e KiE, i njeh me projektet e PD për Reformën Zgjedhore dhe Vettingun për politikën

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, së bashku me nenkryetarët Flutura Açka dhe Kreshnik Çollaku, pritën raporterët e Këshillit të Europës të cilët ndodhën më Tiranë. Përmes njoftimit për shtyp të PD, bëhet me dije se Basha i njohu me paketën e hartuar nga ekspertët e PD, për Reformën Zgjedhore që sipas tij do t’u kthejë shqiptarëve besimin tek vota dhe politika duke u dhënë fuqi vendimarrëse dhe një politikë te pastër.

“Pritëm sot në PD reporterët e Këshillit të Europës. I njoha me paketën e hartuar nga ekspertët e PD për t’i kthyer shqiptarëve besimin tek vota dhe politika, duke u dhënë fuqi vendimarrëse dhe një politikë te pastër. “Pritëm sot në PD reporterët e Këshillit të Europës. I njoha me paketën e hartuar nga ekspertët e PD për t’i kthyer shqiptarëve besimin tek vota dhe politika, duke u dhënë fuqi vendimarrëse dhe një politikë te pastër. 1️⃣ LISTA TË HAPURA

Votuesit të kenë mundësi të zgjedhin vetë deputetin, jo kryetari.

2️⃣ BARAZIA E VOTËS

Numri i votuesve për mandat deputeti të jetë i njëjtë në të gjithë vendin

3️⃣ VOTA E DIASPORËS

Shqiptarët që jetojnë jashtë vendit, të kenë mundësi të votojnë në zgjedhje nga aty ku jetojnë. 4️⃣ PRESIDENT NGA POPULLI

Presidenti të zgjidhet drejtpërdrejt nga populli Një nga shqetësimet kryesore në Shqipëri është shitblerja e votës dhe korrupsioni i përhapur kudo që ndikon edhe në deformimin e vullnetit të zgjedhësve. Ligji për dekriminalizimin i iniciuar nga PD, tregoi se sa thellë kishte depërtuar krimi në qeverisje. Tashmë prioritet për PD-në për të luftuar korrupsionin në nivele te larta është: 1️⃣ VETTING PËR POLITIKANËT

Pastrim i politikës nga të korruptuarit dhe personat me lidhje kriminale lidhje të cilat i përdorin për të bletë vota dhe shantazhuar votuesit. 2️⃣ FUND IMUNITETIT NGA NDJEKJA PENALE

Asnjë imunitet për parlamentarët dhe qeveritarët që hetohen nga SPAK”, thuhet në njoftimin e PD. Më herët edhe deputeti i Partisë Demokratike Gazment Bardhi dhe kreu i Rithemelimit Sali Berisha u takuan sot me bashkëraporterët e Këshillit të Europës për Shqipërinë.