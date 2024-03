BEFASUESE: Zbulohet një thesar në nëtokën e Bulqizës, por a do ta gëzojnë shqiptarët?!

Një artikull i National Geographic flet për një zbulim të rrallë në nëntokën e Bulqizës: gaz hidrogjen i pastër – një burim energjie ky i rinovueshëm “i aftë për të transformuar botën”, – shkruan media prestigjoze.

Komentet janë të shumta por shumë lexues janë skeptikë.

“Edhe po të jetë, nuk do ta gëzojnë shqiptarët” – shkruan njëri prej tyre.

Ky mosbesim buron nga shfrytëzimi abuziv i pasurive natyrore të vendit këto 30 vitet e fundit. Në të vërtetë Shqipëria nuk është e varfër. Ajo është e vjedhur.

Shqipëria është vendi i dytë në Evropë për nga pasuria natyrore për frymë.

Kemi naftë, krom, bitum, dhe bakër. Sipas një vlerësimi të Bankës Botërore, kemi më shumë pasuri natyrore për frymë seç kanë grekët, turqit, italianët dhe gjermanët.

Po ta kthenim në pará pasurinë natyrore një familje me katër persona do të përfitonte rreth 54 mijë $.

Dhe të mendosh që pasuria natyrore zë vetëm 24% të pasurisë kombëtare.

Shqipëria ka dalje në dy dete, ka 300 km vijë bregdetare, ishuj, tokë pjellore dhe klimë mesdhetare. Kemi rezervën ujore më të madhe në Evropë dhe kemi 300 ditë me diell, të cilat në kohën e energjisë së rinovueshme janë një pasuri e jashtëzakonshme.

Mirëpo, në të njëjtën kohë, Shqipëria është një ndër vendet më të varfra në Evropë.

Dhe (jo pa mllef) lind pyetja: Si ka mundësi?

Ne jemi të varfër për shkak të politikanëve të korruptuar që na kanë qeverisur, por edhe prej politikave të gabuara që janë ndjekur.

Një prej tyre është privatizimi i pasurisë publike dhe lënia e saj nën administrimin e privatëve.

Ish- ndërmarrjet shtetërore, uzinat dhe fabrikat u shkatërruan fillimisht dhe më pas u privatizuan për një copë bukë.

zgjidhja është t’ia rikthejmë pasurinë e përbashkët publikut. Burimet natyrore të Shqipërisë janë pronë e çdo shqiptari dhe duhet të mbeten pronë e çdo shqiptari.

Prandaj si fillim kontratat konçesionare të bëra si pasojë e korrupsionit apo që nuk kanë bërë investimet e parashikuara duhet të anullohen dhe pasuritë natyrore të rikthehen nën administrimin e shtetit.

Së dyti, duhet krijuar një fond shtetëror prej administrimit të pasurisë natyrore, duke ndjekur modelin e Norvegjisë, e cila me të ardhurat e naftës ka krijuar fondin më të madh shtetëror në botë.

Eshtë me rëndësi që publiku ta ndjejë në mënyrë direkte fitimin nga shfrytëzimi i pasurisë së përbashkët, prandaj në fund të vitit dividenti i këtij fondi duhet të shpërndahet për çdo shqiptar.

Është gjithashtu e rëndësishme, që punëtorët e këtyre sektorëve dhe banorët e zonave përreth të përfitojnë direkt nga shfrytëzimi i pasurisë natyrore.

Është e tmerrshme që në zonat më të pasura në Shqipëri jetojnë familjet më të varfra në vend.

E nëse ende dikujt i kall datën idea që pasuritë natyrore të menaxhohen nga shteti, po i kujtojmë se privatizimet na kanë sjellë një kosto shumë të madhe sociale, duke nisur që nga rritja e pabarazisë, e cila sipas Forumit Ekonomik Botëror është gjithmonë e në rritje në Shqipëri.

Është e papranueshme që 3 % e popullsisë kanë të depozituara në banka më tepër para se 97% tjetër.

Mesa duket, në këto vite nuk kemi humbur vetëm naftën dhe kromin, por edhe paratë, të cilat kushedi se në ç’llogari bankare të Panamasë prehen, dhe në ç’bodrum të resorteve kodrinore kalben.

Minierat shqiptare nxjerrin rreth 100 mijë ton krom çdo vit, për të cilin, nëse do ishin menaxhuar nga shteti duke bërë investimet e duhura, do të kishim futur në buxhetin e shtetit 60 million $.

Tjrtra, vetëm në dekadën e fundit privatët kanë nxjerrë rreth 9 million ton naftë nga rezervat tona nëntokësore.

Nëse kjo do të ishte menaxhuar nga shteti, do kishim të paktën 600 milion $ më shumë në buxhetin e shtetit.

Me fjalë të tjera, vetëm nga fitimet e kromit dhe naftës ne do kishim garantuar se 30 vitet e fundit (ose të ardhshme) në Shqipëri nuk do kishte më asnjë fëmijë të varfër.

Por në fakt çfarë kemi bërë?

Thjesht kemi shtuar palat në barkun e dhjamur të disa oligarkëve.