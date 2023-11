Beteja për buxhetin nesër në Kuvend, mazhoranca plane rezervë përballë bllokimit nga opozita

“Do të ketë një aksion që nuk do të ndalojë dhe do të përshkallëzohet deri sa mazhoranca ti njohë opozitës të drejtat legjitime që i jep Kushtetuta. Unë jam i gatshëm jo vetëm për atë por për të gjitha opsionet që grupi do të marrë vendim për të vazhduar aksioni opozitar. Është një opsion që është diskutuar, por do të jetë nesër apo në një moment tjetër, apo nuk do të jetë e nevojshme, pasi unë shpresoj që mazhoranca të reflektojë dhe të mos jetë e nevojshme për të arritur në këtë pikë, do të ishte mirë. Por mbetet opsion pa diskutim”, tha Nallbati.