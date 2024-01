Dënohet për fshehje pasurie Ardian Hajdari, anëtar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Gjyqtari Ardian Hajdari, anëtar i pezulluar i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit është dënuar me një vit burg të konvertuar në 2 vjet shërbim prove, pasi akuzohet për fshehje të pasurisë.

Gjykata e Posaçme njoftoi të mërkurën dënimin se kishte gjetur fjatorë anëtarin e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit Ardian Hajdari. Hajdari u dënua nga gjykata me 1 vit burg për akuzën e fshehjes së pasurisë, por dënimi do të konvertohet në 2 vjet shërbim prove.

Prej 7 shkurtit 2022, Hajdari është pezulluar nga detyra në KPA, pasi u mor i pandehur nga SPAK. Nëse vendimi i fajësisë bëhet i formës së prerë KPA duhet të marrë vendim për shkarkimin e tij.

Më 24 qershor 2020, Hajdari u kallëzua penalisht në SPAK me pretendimin se kishte gënjyer në aplikimin për t’u zgjedhur anëtar i KPA-së përmes falsifikimit të dokumenteve. Kallëzimi i referohej deklarimit të tij se punonte prej 17 vitesh si avokat.

SPAK e akuzoi Hajdarin se nuk kishte deklaruar të ardhurat nga avokatia, kur kishte aplikuar për vendin e punës si anëtar i KPA. Hajdari ka këmbëngulur në pafajësi. KPA i tha BIRN se nuk kishte koment për çështjen në këtë moment.

Sipas prokurorisë, mosdeklarimi i të ardhurave nga aktiviteti i avokatisë nuk është harresë, por është një fshehje e mirëfilltë e kryer për disa vite me radhë. Sipas verifikimet e kryera ka rezultuar se Hajdari ka përfaqësuar në cilësinë e avokatit dhjetëra çështje për disa vite, por nuk i ka deklaruar në tatime të ardhurat e fituara.

SPAK gjeti se prej shumë vitesh, Hajdari depozitonte pranë organeve tatimore deklarata tatimore me vlera zero ose ndonjë deklaratë me vlerë të papërfillshme. Po ashtu, nga hetimi ka rezultuar se ai ka mbajtur të njëjtin qëndrim edhe pas kontrollit tatimor të kryer për shkak të kërkesës për çregjistrim, duke pasqyruar një aktivitet me të ardhura thuajse ‘zero’.

Ardian Hajdari është anëtari i dytë i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit që do të gjykohet penalisht pas Luan Dacit, tashmë i shkarkuar. Daci u shpall fajtor me vendim të formës së prerë për falsifikimin e formularit të aplikimit që e zgjodhi atë anëtar të Kolegjit.

a.c./dita