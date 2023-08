Edhe Emiri i Katarit pushime në bregdetin shqiptar, me avion dhe jaht luksoz…

Mediat raportojnë se Emirit të Katarit janë duke kaluar pushimet në një jaht luksoz të mbërritur në bregdetin shqiptar.Familjarët e Emirit te Katarit, do të bëjnë një vizitë përgjatë bregdetit shqiptar. Jahti ende nuk dihet sesa do të qëndrojë dhe se cilat pika do të vizitojë gjatë qëndrimit në ujërat shqiptare.

Ndërkohë nga fotot shihet se ata kanë mbërritur në vend me avionin privat që ndodhet i parkuar në Rinas.

Kujtojmë që së fundmi personazhe të njohur në botë kanë vizituar vendin tonë, mes të cilëve dy vajzat e presidentit Trump, si dhe miliarderi kinez Jack Ma.