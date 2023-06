Musk rimerr fronin e njeriut më të pasur në botë, gati 200 miliardë dollarë!

Rënia e aksioneve të LVMH bëri që Bernard Arnault të humbiste kreun si njeriu më i pasur në botë, sipas Indeksit të Miliarderëve të Bloomberg.

Tani atë pozicion e mban Elon Musk, pronar i “Tesla” dhe SpaceX, përveç rrjetit social Twitter, pasuria e të cilit tani arrin pothuajse 200 miliard dollarë.

Rënia prej 2.64% në grupin LVMH do të thotë që Arnault tani ka një pasuri të vlerësuar prej 187 mld dollarë, duke humbur në një ditë jo më pak se 5,250 mld dollarë.

Sigurisht, rritja e saj deri më tani në vitin 2023 është 24 mld dollarë. Sa i përket shifrës së biznesmenit të Afrikës së Jugut, masa e tij tani është 192 mld dollarë.

Ndryshe nga Arnault, Musk ka parë rritjen e pasurisë së tij me rreth 2 mld dollarë. Gjatë gjithë këtij viti 2023, ndërsa aksionet e LVMH mezi u rritën me 17%, Tesla e bëri këtë me 88%, një ndryshim që ka lejuar Elon Musk të ngrihet sërish në krye të listës së pasurive më të mëdha në botë.

Kështu, ‘mbretërimi’ i Arnault ka zgjatur gjashtë muaj, pasi ishte në dhjetor të 2022-shit kur ai arriti të kalonte Musk në indeks, në mes të krizës që po kalonte sektori i teknologjisë.