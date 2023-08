FOTO: Vëreni diçka të çuditshme në këtë foto të Tiranës, të publikuar nga kryeministri Rama?

Kryeministri Edi Rama publikoi në rrjete sociale foto të Tiranës, por jo të gjithë e kanë vënë re detajin.

Kjo fotografi ka diçka të veçantë.

Ajo përfshin në peizazhin e kryeqytetit edhe kullën e famshme që shkaktoi debat.

Kulla që trazoi të madh e të vogël parashikohet të ngrihet në qendër të Tiranës, aty ku tashmë ka disa kulla të tjera.

Këndi i fotos është nga krahu i Kopshtit Botanik pranë Liqenit të Tiranës.

“Prandaj, teksa gjyqi inkuizicional i kullës më të re do të përmbushë edhe ai misionin e vet të mallkimit të vjetër të çdo gjëje të mirë që mbin në këtë tokë, kulla tjetër e radhës do të shfaqet me patjetër, si një tjetër fryt i pasionit dhe këmbënguljes për Shqipërinë, e për pasojë edhe si ftesë për një tjetër gjyq me mullarin përkatës të baltës së dalë nga thasët e aradhesë së bartësve të mallkimit, sepse mbase ky vend s’do shpëtojë kurrë nga ata që baltën e kanë bukën e gojës, po pa asnjë diskutim, as Tirana e as Shqipëria nuk kanë kohë për të humbur pas shekujsh zvarritjeje dhe as fëmijët e Shqipërisë nuk ia kanë borxh të nesërmen e tyre tufës laramane të atyre që vesi i vjetër i baltosjes me shkulm e zulm të çdo vepre a qoftë edhe vetëm qëllimi të mirë në këtë vend, do t’u dalë veç me shpirtin”- shkruajti ai për debatin mbi kullën.

