Fustanella gjithëshqiptare dhe burimi i saj iliro-arbëror

Nga Maksim Zarka

Botuar në DITA

Fustanella ka identitet shqiptar. Ajo është burimore dhe si e tillë është veshje etnike shqiptare. Mosha e saj shtrihet që në antikitet. Është panshqiptare nga jugu në veri. Kështu ekzistencën e saj në truallin ilir e ndeshim që në shek.V para Krishtit. Në Maribor të Sllovenisë (pjesë e Ilirisë veriore) është gjetur një figurinë guri, ku duket qartë një fustanellë, Fig.1.

Po kështu në Smokthinë të Vlorës, në një gurë varri paraqitet një burrë i veshur me fustanellë, Fig.2. Nuk mund të lë këtu dhe një deshmi tjetër pa përmendur, atë të një terrakote të gjendur në Durrës, që i përket shek.IV erës sonë.

Karakterin antik dhe ilir të fustanellës e ka pohuar edhe Nopça. Madje ka mendime, se dhe vesh ja e ushtarit romak e ka origjinën tek fustanellashqiptare, kur mendojmë se mijëra trupa ilireformonin legjionet romake, shto këtu dhe mjaftperandorë, të cilët kanë qenë me gjak të pastërshqiptari. Këtë mendim të Nopçës, dua ta materializoj me një statujë bronzi të gjetur në Shkodër, ku duketqartë një shigjetar ilir me veshje tipike ilire, Fig.3. Një dëshmiantike mbi fustanellën na vjen dhe nga Bylisi i Mallakastrës që i përket shek.V pas K. Fig.4

Fustanellën e gjejmë si veshje vendore me etnicitet iliro-arbëror dhe në Myzeqe. Pikërisht e shohim te skulpura e Hyjit tëVjosë gjetur në Apoloni, që i përket shek IV-III para Krishtit.

Imazhet e fustanellës i gjejmë dhe në Kurjan të Fierit , ku në një gurë varri dallohen qartë dy burra veshur me një tip fustani , që i përket shek.III pas Krishtit . Fig.5. Të shkruar në dokumenta , ekzistencën e fustanellës e gjejme në vitin 1335, ku në inventarin e veshjeve të një marinari shqiptar në portin e Drinit pranë Shkodrës , midis të tjerave përmendet dhe “ fustani ” krahas këmishës .

Ndërsa Konsulli frëng, Ami Bué në vëllimin e dytë, “Turqia Europiane”, (Paris 1843) quan kostum shqiptar për burra, atë që përbëhet nga: “këmisha e shkurtër, të mbathurat, fustanella, kalcet, jeleku e xhamadani, dollama, flokata, fesi e opingat”. Pra Ani Bué na e thotë shqip ‘Kostum shqiptar” dhe jo kostum krahinor. Dhe ka të drejtë,pasi fustanella është gjithëshqipëtare nga jugu në veri dhe nga perëndimi në lindje, gjithkund ku ka troje shqiptare. Le të sjellim disa dëshmi të autorëve të huaj për fustanellen si veshje pan shqiptare duke filluar me veriun e Shqiperise. Udhëtari anglez E. Spenser në udhëtimin e tij në vitet 1847-1850 dëshmon, se fustanellën e gjeti tek shqiptarët në Prishtinë, Mitrovicë, Nish, Novobërdë …. dhe në Guci, ku për këtë të fundit citojmë: “Arnautët galantë me kostumin e tyre piktoresk, xhamadanin zbukuruar me gajtane dhe fustanellën e bardhë….”1. Ndërsa Konsulli austriak J.G. Hahn, kur vizitoi veriun. Ai shkruan: “Ne u çuditëm kur konstatuam që në Bicaj (Kukës), fustanella përdorej në një masë të konsiderueshme si veshje burrash. Këtë veshje (fustanellën) ne e kishim hasur edhe më parë…. në Mërtur, si dhe gjatë Drinit deri në Prizren, mirëpo në Bicaj, ajo përbënte kostumin kombëtar më karakteristik ” 2.

Të njëjtin kostatim ka vrejtur dhe diplomati rus Hilferding në vitin 1859, ku thekson se në veriperëndim të Novipazarit, atje ku fillojnë vendbanimet shqiptare, të pasurit mbanin veshur fustanellën. Fig.6. Për përdorimin e fustanellës në Shkodër na jep të dhëna dhe italiani Ugo Ojeti gjatë një udhëtimi më 1902, ku shkruan:”….bujqit myslimanë e katolikë, të veshur me brekusha të bardha dhe me jelek të zinj…. dhe kush me fustanellë të bardhë e zhile bojë qielli…”3. Ndërsa kur përshkruan pazarin e Shkodrës, Ojetti shkruan: “Shkodrani katolik me pantallona të zeza, këpucë të bardha … dhe myslimani me fustanellë borë të bardhë e “jelek” të qëndisur me fijë ari nxjerr në pah nga këmisha prej cohe të hollë e të hapur te gryka e te supet…”4

Fustanellën e gjejmë edhe në qytetin e Krujës, për të cilën Edward Lear në udhëtimin e tij 1848-1849, kur takon beun e Krujës shkruan: “…Një varg rojesh të armatosur me armë, me fustanella morën urdhër të më çonin në dhomën ku do të flija…” 5 . Më tej Edward Lear kur udhëton nga Lezha për në Shkodër para se të hyj në qytet, në një han sheh fshatarë dhe i përshkruan: “… fustanella të shkurtra prej cohe të ashpër,…” 6

Në jug e gjejmë fustanëllën si veshje të Ali Pashë Tepelenës e të luftëtarëve të tij, e gjejmë të Gjoleka, e gejjmë në Çamëri, ku e veshën kapedanët shqiptarë Marko Boçari, Foto Xhavella, Teodor Kollokotroni dhe trimat e tyre, të cilët i dhane lavdi luftëtarit shqiptar me fustanellën e bardhë në revolucionin grek për pavarësi. Italiani Ugo Ojetti kur vizitoi Prevezën shkruan: “ Mes turqëve e grekëve me fes, të veshur europiance…kalojnë fshatarët dhe kafsharët shqiptarë të nxirë nga dielli, të heshtur, shtatlartë dhe truplidhur….besnik ndaj veshjes së lashtë, me kësulën e bardhë pa xhufka, përmbi këmishën me mengë të gjata pischli prej leshi të bardhë ose të kuq, të prera pas trupit, fustanellën me një mijë rrudha …” dhe kur viziton Janinën flet per fustanellën e bardhë si dëbora me një mijë pala të hapur rreth e rreth…” .

Edhe areali i Myzeqesë më kryeqender Berat dallohet mbajtja e fustanellës. Edward Lear në udhëtimin që bëri në Berat më 1848, shkruan : “… këtu çdo gjë është bardhë, ose bërë prej cohe të lehtë ngjyrë të gjelbërt hiri, me fustanella të gjata me shumë pala dhe shumica mbajnë qeleshe të bardhë në vend të fesit të kuq” 7

Një dëshmi për fustanellën në zemër të Myzeqesë na tregon afresku i “Valle Dyshe Myzeqare”, viti1782, pikturuar në murin jugor të bazilikës së Libofshës në Myzeqe, ku paraqitet një moment nga kërcimi i kësaj valleje magjike, ku dy vallëtarët janë të veshur me “fustanellë” tip fustani. Fig.7 Dëshminë më panoramike të veshjeve të burrave myzeqarë me fustanellë na e jep Edith Durham më 1904, nga Apolonia (Pojani) kur shkruan : “ Ishte e diela e Pashkëve dhe oborri i kishës ishte plot me fshatarë të veshur me rrobat më të mira. Burrat ishin të gjatë, veshur me fustanella të bardha që të merrnin sytë, me tirq blu të errët, me xhamadanë të kuqërremtë me dy radhë qostëkësh argjendi të kryqëzuar në gjoks me mëngore të bardha të qëndisura me gajtanë të zinj” 8.