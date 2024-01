George Soros pëson goditje në tru teksa mbante fjalim? Videoja që po qarkullon në rrjet

Miliarderi George Soros ka pësuar një goditje ne tru gjatë një konference për shtyp në WEF, shkruan një faqeje në rrjetin social “X”.

Në videon e publikuar në rrjet duket miliarderi teksa po mban fjalimin në World Economic Forum, në momentin e shqetësimit shëndetësor.

George Soros është një biznesmen amerikan i rreshtuar politikisht dhe ekonomikisht me të majtën amerikane, që njihet si financues i mediave propagandistike, organizatave dhe kandidatëve presidencialë.

Soros është një ndër njerëzit më të pasur të botës, me një pasuri që shkon mbi 8 bilionë dollar.

Soros ka qenë aktiv si filantropist që prej vitit 1979 kur krijoi në Nju Jork Fondin e Shoqërisë së Hapur dhe nisi themelimin e Fondacioneve Lokale të Shoqërisë së Hapur fillimisht në Hungari (1984) pastaj në Bashkimin Sovjetik (1987).

Globalist vaxx pusher and tyranny expert George Soros appears to have experienced a stroke on live television while giving his speech at the WEF. pic.twitter.com/m539FCMQt7

— DiedSuddenly (@DiedSuddenly_) January 20, 2024