Intervistë ekskluzive e publicistit dhe studiuesit Kudret Isaj

Më 24 maj 2023 u promovua në Tiranë një libër i rëndëshishëm për kulturën dhe historinë shqiptare. Ky libër mban titullin «Udhëtimi i mbramë i Helenë dhe Eugene Pittard në Shqipëri. Gjenevë-Tiranë. Në gjurmët e Kryëit të Kuq shqiptar në Gjenevë». Autor i këtij libri është Kudret Isaj.

Me Kyudretin unë njihem prej rreth 40 vjetësh. Ai është i biri i Hekuran Isajit, apo siç është thirrur rëndom Lal Hekri, ish-anëtar i Byrosë Politike dhe ish-ministër i Brendshëm i regjimit komunist. Pavarësisht se ishte biri i një drejtuesi të lartë komunist, Kudreti ishte një djalë i thjeshtë dhe kishte ambicien pozitive që të çante vetë në jetë, pa u mbështetur në meritat e babait të tij. Mbaj mend se kur u martua me një vajzë elbasanase nga Myzyrët, na ftoi të gjithëve ne kolegëve të tij në ish-Komitetin Qendror të Rinisë në dasmën e tij. Ishte hera e parë që hynim në bllokun e famshëm. Na priti vetë babai i tij, Hekurani, i cili na qerasi dhe bëri muhabet sikur na njihte prej kohësh. Jeni shokë dhe shoqe të Kudretit, na tha, ndaj ju respektoj në mënyrë të veçantë…

Vitet rrodhën ashtu sikurse i dinë të gjithë… Pas përmbysjes së regjimit, Hekuran Isaj dhe gjithë shokët e tij në udhëheqjen e lartë komuniste, përfunduan në burg nga regjimi i Sali Berishës. Unë e kam ndjekur nga afër dhe me imtësi atë gjyq. Më ka bërë përshtypje sidomos qëndrimi i Hekuran Isajit dhe Foto Çamit nga ai gjyq. Hekurani e krahasoi atë një gjyq të tipit nazist, duke iu referuar librit të famshëm « Dimitrovi kundër Geringut ». Dihet si përfundoi ai gjyq, si një fiasko. Hekurani doli nga burgu dhe shpesh pija kafe me të duke kujtuar histori të së shkuarës.

Ndërkohë, shoku dhe kolegu im Kudret, emigroi. Shumë rrallë është shfaqur në shtyp gjatë këtyre viteve. Por edhe atje në emigrim, ai ka punuar pambarimisht me zemrën dhe mendjen këtu, në Shqipëri. Tani na shfaqet me këtë libër impresionues.

Lexoni në vijim rrëfimin e tij.

Intervistoi : Xhevdet Shehu

– Një rikthim në kohë, shumë vite më parë, si fillim Kudret. Të flasim pak për kujtimet e fëminisë, shkollën dhe hapat e para në vazhdën e jetës ?

– Kam lindur në 26 prill 1960 në Cërrik pranë brigjeve të lumit Shkumbin, kur im atë Hekri punonte në rafinerinë e naftës, pas shkollës që kishte kryer në këtë fushë në Bashkimin Sovjetik në kohën kur vdiq Stalini në vitin 1953. Megjithatë, unë e ndjej veten 400 dërhem peqinas dhe mendoj se do të vijë një ditë që qytetarët e këtij qyteti do të bëjnë një referendum dhe do të kthehen sërish tek emri i vjetër identitar, tek emri 2000 vjeçar i qytetit të tyre : Klaudianë. E kam ndjekur më pas lumin Shkumbin në rrjedhën e tij herë të qetë, herë të trazuar në Elbasan ku kreva klasën e parë, të dytë dhe të tretë. Për shkak të transferimeve të shpeshta në detyrë të tim eti, lumin Shkumbin e kam ndjekur këmba këmbës deri në rrjedhën e tij në Librazhd ku kreva klasën e katërt dhe të pestë dhe mësova notin me moshatarët e mij. Pas Librazhdit m’u desh ta shkëmbeja lumin Shkumbin me lumin Drin dhe të shkoja në Peshkopi ku kreva klasën e gjashtë, të shtatë dhe të tetë në shkollën 8 vjeçare «Demir Gashi». Mbaj mënd që në pushimet e verës së klasës së shtatë dhe të tetë, për të kuptuar se ç’është puna, im atë më dërgoi dy vite radhazi në fermën e Dobrovës për të mbledhur qershi dhe vishnje ku m’u plasaritën duart për herë të parë me kallo. Pas Peshkopisë shkova në lumin Lana në Tiranë ku në moshën 15 vjeçare u ula në bankat e gjimnazit mitik «Petro Nini Luarasi».

– Ç’kujtime ju kanë lënë mbresë për «shkarkesat e para elektrike» që kanë përshkuar muzën tuaj në kohën kur keni qenë letrar i ri ?

– Vargjet e para i kam shkruar në Peshkopi në moshën 13-14 vjeçare dhe metrikën e poezisë m’a ka mësuar Prof, Arian Kadiu, aso kohe drejtor i shtëpisë së pionierit, të cilit i jam mirënjohës. Në moshën 14 vjeçare kam marrë pjesë me ekipin e recituesve të qytetit të Peshkopisë në konkursin kombëtar të recituesve në televizionin shqiptar në Tiranë ku recitova një poezi timen, ndërsa prezantuesja e konkursit Rajmonda Gjençaj me artin e saj të komunikimit, me pyetjet që më bëri më hoqi emocionet. Në vitin 1974, Dritëro Agolli botoi poemën e tij madhore «Nënë Shqipëri». Aso kohe, në vitin e parë të gjimnazit mbaj mend që deri natën vonë shkarravisja vargje në një fletore me viza duke kopjuar stilin dhe figurat e Dritëroit dhe ju betohem që në atë moshë më pëlqenin budallallëqet e mia ! E dini që atë botë nga jehona e madhe dhe suksesi që pati botimi i kësaj poeme, në të gjithë Shqipërinë nga jugu në veri lindën me dhjetëra (ndoshta më shumë) Dritëronj të rinj të cilët imitonin, kopjonin dhe recitonin si të marrë në fusha, ara, kantjere poemën e poetit të shquar devollit. Pas gjimnazit kreva një vit stazh në prodhim në kombinatin e autotraktorëve në Tiranë ku mësova të punoj në torno, madje mora një dëshmi për këtë. Aty u njoha me punëtorët e repartit, disa prej të cilëve më kërkonin herë pas here t’u huazoja fjalorë frengjisht, italisht, anglisht, të cilët unë i «vidhja»për pak kohë nga biblioteka e madhe e tim eti pa rënë në sy dhe pastaj i vendosja përsëri në etazherin e tyre. Megjithëse ka shumë raste që librat nuk kthehen, miqtë e mij, m’i kthyen të gjithë fjalorët. Në moshën e adoleshencës janë ca gjëra që të pëlqejnë t’i bësh fshehurazi me kokën tënde, edhe sikur ta dish se e ke gabim. Në këtë kohë jam njohur me profesorin tim të frengjishtes Dr Maksi Raçon, i cili sapo ishte kthyer nga Franca ku ishte diplomuar për matematikë në Universitetin e Grenoblës. Në fillim të viteve 80-të, ai më ka dhënë leksione private për të mësuar gjuhën frënge, gjuhë e cila do të më hapte rrugët e jetës më pas kur të nisja rrugëtimin tim në Zvicër, në vendin e helvetëve. Mirënjohje Profesor Maksi. Mbaj mend që në atë kohë jam njohur për herë të parë me kompozitorin Limos Dizdari, i cili drejtonte grupin amator të korit të kombinatit dhe unë merresha me redaktimin e teksteve të këngëve. Në vitet e para të fakultetit, (jam diplomuar në degën e filozofisë në fakultetin e shkencave politike dhe juridike në Universitetin e Tiranës në vitin 1984) në sajë të inkurajimit dhe të bashkëpunimit me kompozitorin dhe dirigjentin peqinas Ferdinand Deda që në fillimin e viteve 80-të nisa të shkruaj tekste këngësh për festivalet e këngës në radio televizion, për koncertet e majit, koncertet e pranverës dhe për anketat muzikore në radio Tirana duke bashkëpunuar rregullisht me kompozitorin Ferdinand Deda, të cilit i jam shumë mirënjohës, duke bashkëpunuar me Avni Mulën, me Alfons Balliçin, me Tasim Hoshafin si dhe me disa kompozitorë të tjerë. Në lidhje me poetët e festivaleve, kam mendimin se nuk ka mbret; ka vetëm një mbretëreshë të teksteve të këngëve, e cila nuk mund të ketë emër tjetër veçse Zhuljana Jorganxhi, poetesha e njohur, e cila rridhte nga një familje e madhe këngëtarësh korçarë, e cila për shumë e shumë festivale derdhi dhe shkriu në tekstet e këngëve pjalmin e poezive të saj më të bukura dhe më të ndjera lirike. Mirënjohje Zhuljanë. Në vitin 1982, botova në shtëpinë botuese «Naim Frashëri» vëllimin me poezi me titull «Mëngjese të vrullshme», redaktor i të cilit ishte Ramazan Vozga, kritik letrar me kompetencë të lartë profesionale, të cilit i jam mirënjohës. Më pas, deri në fund të viteve 80-të kam botuar herë pas here cikle të ndryshme poetike në gazetën «Drita», në revistën «Nëntori» dhe në gazetën «Zëri i rinisë». Vlaga e poezisë dhe çastet poetike brenda unit dhe qënies sime janë ende të ngrohta dhe më burojnë me natyrshmëri vetvetiu përderisa vazhdoj të botoj herë pas herë balada lirike në faqet e shtypit letrar. Në fund të fundit, kur pi ujë në një burim të qashtër, i cili të shuan etjen, të kënaq freskia e ujit dhe nuk të shkon ndër mend të përfytyrosh, të kërkosh dhe të fantazosh se nëpër cilat gryka malesh a luginash, lëfytash prej druri, lofata gjethesh, lulesh të çelura mbi dëborë a krahë zogjsh, ka kaluar dhe rrugëtuar.

– Të hedhim një vështrim në fushën e gazetarisë. Reth 40 vjet më parë, në vitet 1982-1984, ju keni drejtuar për dy vjet me radhë gazetën «Studenti». Ç’kujtime ju kanë lënë mbresë më shumë nga kjo periudhë e vrullshme studenteske dhe gazetareske, aq më tepër që nuk ishit më shumë se 22 vjeç ?

– Gazeta «Studenti» ka qenë për mua Universiteti i parë i gazetarisë, leksionet e të cilit më kanë ndriçuar udhën në veprimtarinë time publicistike. Nuk mund t’i harroj netët pagjumë duke pritur flanin, shtypjen e gazetës «Studenti» në kombinatin poligrafik dhe kafetë që pija në agun e mëngjesit me miqtë e mij tipografë. Nuk mund t’i harroj ngjitjet me biçikletë në konviktet e qytetit Studenti për të marrë poezi dhe tregime prej studentëve të përkthyera nga gjuhë të huaja në gjuhën shqipe, për redaktimin e të cilave, i jam mirënjohës ndihmës, dashamirësisë dhe profesionalizmit të Pirro Mishës dhe të Afrim Koçit, të cilët punonin në shtëpinë botuese «Naim Frashëri». Po të shfletosh gazetën «Studenti» të viteve 1982-1984 sigurisht dhe të viteve të tjera, nuk mund të mos befasohesh kur lexon në faqet e saj emra poetësh dhe prozatorësh, të cilët sot janë autorë të njohur në të gjithë vendin, të cilët në atë gazetë kanë botuar sprovat, poezitë dhe tregimet e tyre të para. Si mund t’i harroj miqtë e mij dhe bashkëpunëtorët e gazetës «Studenti», Kosta Barjabën, Rrapo Zgurin, Cerciz Loloçin, Arben Mukën, Sokol Terihatin, Muj Buçpapën, Fatos Çoçolin, Artan Kriston, daktilografisten e palodhur të gazetës sonë Mirën, të cilët të gjithë së bashku në sajë të pasionit, të talentit dhe të vullnetarizmit bënë të mundur që gazeta «Studenti» të lexohej me një frymë dhe të shndërrohej në «livre de poche» për qindra studentë. Në sajë të punës në gazetën «Studenti» shpesh herë vërtitesha me biçikletë në fakultetin e gjuhëve të huaja kur një ditë maji të vitit 1984 i hodha «grepin» me poezi të Zhak Prever-it studentes së frengjishtes Besa Myzyrit me ca balluke të zeza gjarpërushe, të cilat përpiqeshin më kot t’ia fshihnin qerpikët dhe sytë e butë të kadifenjtë, e cila do të bëhej shoqja ime e dashur e jetës dhe për këtë «nder» të madh nuk ka se si të mos i jem njëmijë herë mirënjohës poetit francez Zhak Prever, i cili kishte jo më shumë se shtatë vjet që kishte hyrë në mbretërinë e Hadit dhe unë bëra faull që nuk i mora «leje» për përkthimin e disa poezive të tij në gjuhën shqipe. Pas përfundimit të studimeve universitare në qershor të vitit 1984, u ngarkova me detyrën e kryeredaktorit të revistës»Shkenca dhe jeta», revistë, e cila nuk mund të bëhej aq e dashur për lexuesit dhe për bashkëpunëtorët e saj, pa kulturën, pa dorëngrohtësinë dhe pa profesionalizmin e Luan Dibrës, atit të saj themelues, i cili e kishte krijuar atë me duart e tij në vitin 1969, pa erudicionin dhe saktësinë e fizikantit Skënder Shkupi, pa talentin e grafistit dhe piktorit Gëzim Mehmeti dhe pa buzëqeshjen dhe shpejtësinë e daktilografistes sonë, Aida Qefalisë. Më ka mbetur në kujtesë që «pagëzimin e parë me zjarrin» si kryeredaktor i kësaj reviste e kam bërë si gazetar i ngarkuar për të ndjekur gjendjen e rëndë që ishte krijuar nga dimri i madh në Mat dhe në Qafën e Buallit në Dibër ku dëbora arriti 1 m trashësi në janar të vitit 1985. Takimet dhe bisedat ankthçliruese dhe poezifrymëzuese me Dritëro Agollin dhe Anastas Kondon netëve dibrane ku kufiri midis poezisë dhe prozës shndërrohej në një fill të padukshëm dhe ku këngët legjendare për Mujin dhe Halilin dhe këngët devollitshe kapërtheheshin me poemat homerike të Iliadës dhe të Odisesë, kanë mbetur të paharruara për një kohë të gjatë në memorien time. Në korrik të vitit 1985 u nisa me Haxhire Xhanin, sekretare e Komitetit Qendror të Rinisë dhe me Aleksandër Murzakun në Burkina Faso për të marrë pjesë në një kongres të rinisë burkinabé, i cili u zhvillua në kryeqytetin e vendit, në Uagadugu. Delegacioni ynë u prit nga Thomas Sankara, President i Republikës së Burkina Fasos si dhe nga gjenerali Blaise Campaore (i cili në vitin 1987 bëri grusht shteti, në të cilin mbeti i vrarë Presidenti Thomas Sankara). Në maj të vitit 1987 së bashku me mikun dhe intelektualin anglofon Riza Poda dhe disa specialistë të ndërmarrjes së librit u nisëm me një autobus Robur drejt Gjenevës për të marrë pjesë në sallonin e parë ndërkombëtar të librit dhe të shtypit organizuar dhe përuruar nga botuesi zviceran Pierre-Marcel Favre. Në përgjigje të një ftese të dërguar në redaksinë e revistës sonë nga Organizata Botërore e Bujqësisë(FAO), në vitin 1990 kreva një specializim njëmujor për gazetari shkencore në redaksinë e revistës «Serez» në Romë, në cilësinë e kryeredaktorit të revistës «Shkenca dhe jeta».

– Në janar të vitit 1991 keni përgatitur për botim dhe keni botuar një vëllim me pjesë të zgjedhura nga veprat e Edith Durhamit me titull : «Brenga e Ballkanit dhe vepra të tjera për Shqipërinë dhe shqiptarët». Si ju lindi kjo ide dhe si u materializua në një vepër të mirëfilltë albanologjike ky projekt ambicioz për kohën ?

– Dëshiroj të pohoj që autori i këtyre radhëve ka përgatitur për botim dhe ka shkruar parathënien e këtij libri, iniciator dhe redaktor i të cilit ishte Prof. Dr. Xhevat Lloshi. Ky libër i botuar nga shtëpia botuese «8 nëntori» me recenzentë Nelson Çabejin dhe Ramazan Hysën dhe piktor Bujar Marikën kishte 586 faqe dhe u shpërnda në vitin 1991 në të gjithë Shqipërinë me një tirazh prej 15.000 kopjesh. Pjesët e zgjedhura nga veprat e Edith Durhamit u përkthyen nga anglishtja në gjuhën shqipe nga Xhevat Lloshi, Ramazan Hysa, Vjollca Shtylla, Zef Mazi dhe Afrim Karagjozi. Një mbështetje të fuqishme morale për botimin e këtij libri më ka dhënë kryetari i Akademisë së Shkencave Prof Aleks Buda, i cili e adhuronte Edith Durhamin dhe veprat e saj për Shqipërinë. Nuk mund t’i harroj gjithashtu disa biseda me Ismail Kadarenë duke shetitur në orët e vona të mbrëmjes në bulevardin «Dëshmorët e Kombit» në Tiranë në pranverë të vitit 1990 dhe këshillat e tij të vyera për të ndërtuar dhe strukturuar skeletin e librit tim të ardhshëm për të shkruar një monografi për Edith Durhamin(projekt i cili mbeti në sirtar për shkak të anulimit të bursës studimore në Britaninë e Madhe në vitin 1991). Qëkur Haris Thanasi përktheu dhe botoi në Tiranë veprën e Edith Durhamit «20 vjet ngatërresa ballkanike» në vitin 1944(atë vit që antropologia britanike ndërroi jetë), deri në vitin 1990 kishin kaluar 46 vjet dhe në Shqipëri nuk ishte botuar asnjë vepër tjetër e Edith Durhamit, të cilën malësorët e veriut e kishin pagëzuar me emrin : «Kralica e malësorëve». Në përfytyrimin e malësorëve, Mis Edith Durhami nuk mund të ishte tjetër veçse motra e mbretit të Anglisë. Madje në dhjetëvjetëshin e parë të shekullit të XX-të në malësinë e Mbishkodrës, në Theth dhe në Kelmend ka qarkulluar një legjendë, sipas së cilës, një bajraktar i atyre viseve epike me shtatlartësi jo më pak se 2 m e 10 centimetra i kishte kërkuar dorën për martesë Mis Edith Durhamit. Në harkun kohor 1987-1990 unë kam patur korrespondencë të rregullt në lidhje me Edith Durhamin me Institutin Antropologjik Mbretëror të Londrës dhe me Institute të tjera analoge britanike, me studjues të veprave të saj si Antonia Young, John Hodgson, John Flynn në Britaninë e Madhe. Takimi në vitin 1990 me Gill Trethouan, mbesën e Edith Durhamit në Tiranë, e cila kishte shkruar dhe sjellë me vete në Shqipëri një studim biografik për gjyshen e saj, antropologen e shquar britanike, më la mbresa të thella dhe më përçoi emocione të papërsëritshme, saqë m’u krijua asosacioni sikur po takoja vetë Edith Durhamin. Një studim të rëndësishëm për Edith Durhamin ka botuar në Amsterdam në vitin 1990, studjuesja hollandeze Tiny Van Hal, me të cilën kam patur gjithashtu korrespondencë të rregullt për disa vite me radhë. Mund të pohohet pa droje se në harkun kohor 1987-1990 në sajë të bashkëpunimit të ngushtë kolegjial, profesional dhe miqësor me Prof Dr Xhevat Lloshin, Tirana u shndërrua në epiqendër të studimeve dhe të kërkimeve durhamologjike nga qarqet e interesuara dhe të specializuara europiane në këtë fushë. Gjatë tri dekadave të fundit në Shqipëri dhe në vende të tjera janë bërë shumë botime për Edith Durhamin dhe do të botohen vepra të tjera në të ardhmen, megjithatë duhet pranuar dhe pohuar që zanafilla e botimeve durhamologjike në Shqipëri ka nisur në Tiranë në janar të vitit 1991.

– Në janar të vitit 2023, Luan Rama, drejtor i shtëpisë botuese «Les Livres Rama» ka botuar në Tiranë librin tuaj me titull «Udhëtimi i mbramë i Helene dhe Eugene Pittard në Shqipëri. Gjenevë-Tiranë. Në gjurmët e Kryqit të Kuq shqiptar në Gjenevë». Si lindi ky libër 946 faqesh në laboratorin tuaj krijues dhe si mori formë vit pas viti, muaj pas muaji dhe ditë pas dite ky bocet deri sa mbërriti sot në duart e lexuesit në Shqipëri ?

– Në kohën që banoja në qytetin e St.Galen-it në vitin 2003 kam patur një bashkëpunim me piktorin dhe skulptorin zviceran Jozef Felix Muller dhe me bashkëshorten e tij Monika Muller-Hutter, të cilët drejtonin shtëpinë botuese «Sabon Vexer». Libri i botuar titullohet : «Heimat Ëhat’s that» i cili në shqip përkthehet : Çfarë është atdheu ? Në këtë libër ku ka patur dhe bashkëutorë nga nacionalitete të tjera, unë kam botuar një ese të gjatë në dy gjuhë shqip dhe gjermanisht. Përkthimin e esesë nga shqipja në gjermanisht e ka bërë Prof Ali Dhrima, ndërsa montazhi fotografik është realizuar nga fotografi Roland Tasho. Nga botimi i këtij libri më ka mbetur peng një incident i pariparueshëm që ka ndodhur në botimin e esesë sime në gjuhën shqipe me titull : «Atdheu – Tempulli i shqiptarëve», së cilës për shkak të një gabimi teknik të shtypshkronjës i mungojnë dy pikat e shkronjës ë. Ndjesë lexuesit. Le të kthehemi tani tek pyetja juaj për botimin e librit tim për Helene dhe Eugene Pittard-in në Tiranë në janar të vitit 2023. Për hir të së vërtetës duhet pohuar se ky libër e ka zanafillën tek një ide që më ka propozuar kryetari i Akademisë së Shkencave Prof Aleks Buda në pranverë të vitit 1989, i cili kishte dëgjuar nga kolegët e tij antropologë dhe arkeologë për studimet e Eugene Pittard-it për antropologjinë dhe kraniologjinë shqiptare, apo ndoshta kishte dëgjuar për takimet e tij me shqiptarët e Dobruzhës në Rumani në vitin 1899. Kur mbërrita në Zvicër së bashku me familjen, fillimisht u vendosa në krahinën lindore të saj, në St.Gallen në kufi me Gjermaninë dhe Austrinë, faktor, i cili për 10 vjet me radhë m’a bëri të pamundur «të përvishja mëngët» dhe të filloja kërkimet në arkivat e Gjenevës, të Lozanës dhe të Bernës për Helene dhe Eugene Pittard-in dhe lidhjet e tyre me Shqipërinë dhe shqiptarët. Për të bërë barasvlerësimin dhe njohjen e diplomës sime të Universitetit të Tiranës për shkenca politike, në vitin 2003 kreva një formacion pasuniversitar në Universitetin e Lucernës dhe mbrojta diplomën me titull : «Kompetencat interkulturore në fushën sociale dhe edukative». Kërkimet e para për Helene dhe Eugene Pittard-in në arkivat e Gjenevës i kam nisur pas vitit 2007, pak kohë pas vendosjes në qytetin e Kalvinit. Pa humbur kohë takova nipin e Eugene Pittard-it, Jean-Claude Pittard-in, autor i disa veprave dhe gazetar me një eksperiencë 50 vjeçare në gazetën : «Tribune de Genève». U takova me Claire Pittard-in mbesën e tij, intelektuale e njohur dhe autore e një monografie për Savoie-në e sipërme dhe lidhjet e saj historike me qytetin e Gjenevës. Në vazhdën e një periudhe 10 vjeçare, Claire Pittard më ka «furnizuar» vazhdimisht me dokumente, fotografi familjare, faksimile revistash dhe gazetash, referenca librash dhe botime të ndryshme për gjyshin dhe gjyshen e saj, për të cilat i jam shumë mirënjohës.

