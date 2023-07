Kush është ish-deputeti me “rrogë mujore sa dy pasuritë e Ahmetajt”?! Gazetari: Dosja e SPAK ka një anomali

Gazetari i njohur Mero Baze në një shkrim për ish-zv.kryeministrin Ahmetaj, thotë se nga gjashtë akuzat e SPAK kundër tij, nuk ka ndonjë akuzë direkte lidhur me inceneratorët, apo rolin konkret të tij mbi procedurat, por ka hetime të hollësishme mbështetur mbi dyshime se disa prej pronave të përfituara nga Ahmetaj, janë dhurata të dy prej pronarëve të inceneratorëve, Mërtiri dh Zoto.

Baze mendon se dosja e SPAK është e dobët.

“Dosja që po shkon në gjykatë është një hetim i hollësishëm pasurie i Arben Ahmetajt, madje një punë e guximshme për nga durimi dhe hipotezat e ngritura, të cilat duhet të qëndrojnë në këmbë në gjykatë.

E vërteta e hidhur është se shumica e indicieve të prokurorisë rreth lidhjes së disa pronave të Ahmetajt me pronarët e inceneratorëve kanë rrjedhur me shumë dëshirë nga vet pronarët Mertiri dhe Zoto, të cilët dihet se janë publikisht në luftë me Ahmetajn së paku prej vitit 2019.

Kjo natyrisht ka bërë që SPAK të shkojë në hetime të hollësishëm dhe në ngritje hipotezash që duan shumë prova, që të mbesin në këmbë në gjykatë” – thotë Baze.

Ai përmend më pas pa emër, ish-deputetin Ben Blushi, të cilin e ka akuzuar më parë për pastrim parash, pasi Blushit iu publikua një rrogë e jashtëzakonshme prej 240 mijë eurosh, e deklaruar si e marrë në televizionin ku Blushi punoi drejtor pas tërheqjes nga politika.

“Nëse hetimi ndaj Arben Ahmetajt nisi si hetim për rolin e tij në kontratat koncesionare të inceneratorëve, dhe përfundoi në hetim pasuror ndaj Arben Ahmetajt, kemi një anomali. Ose ai nuk ka rol në kontrata, ose ato nuk janë objekt hetimi.

Se sa për pasuri, ne kemi parë bordero rrogash me 240 mijë euro në muaj dhe askush nuk është çuditur dhe nuk e ka marrë për indicie. Është një rrogë mujore sa dy pasuritë e Ahmetajt, që mendohet se kanë ardhur nga Zoto e Mërtiri” – thotë Baze.

n.s. / dita