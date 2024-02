Kuvendi ratifikoi marrëveshjen, Rama: Shqipëria po qëndron së bashku me Italinë

Kryeministri i vendit, Edi Rama ka përshëndetur ratifikimin nga Kuvendi të protokollit të marrëveshjes së emigrantëve mes Shqipërisë dhe Italisë.

Me një shënim në rrjetin social “X”, shefi i qeverisë tha se Shqipëria po qëndron së bashku me Italinë përballë sfidave të emigracionit.

Ai shkroi se Evropa, duhet të shohë përtej ndarjeve tradicionale mes të majtës dhe të djathtës dhe se bashku duhet t’i japin përgjigjet e duhura fenomenit në rritje të emigracionit.

“Kuvendi ratifikoi sot marrëveshjen e bashkëpunimit kundër migracionit të paligjshëm ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë! Shqipëria po qëndron së bashku me Italinë duke zgjedhur të veprojë si një vend anëtar i BE-së dhe duke rënë dakord të ndajë një barrë që Europa duhet të përballojë e bashkuar si një familje e tërë përballë një sfide të guximshme që kapërcen ndarjet tradicionale të majta dhe të djathta. Duke punuar së bashku për të gjetur përgjigjet e duhura, në vend që ta përdorni këtë çështje si lëndë djegëse për grindjet e brendshme politike që vetëm sa rrit ankthin mes njerëzve të kontinentit tonë të përbashkët dhe e bën të ardhmen tonë kolektive më të pasigurt. Asnjë vend nuk mund ta zgjidhë një sfidë të tillë i vetëm, asnjë retorikë apo zgjidhje e shpejtë nuk mund të ndryshojë madhësinë e saj dhe asnjë lavdi e vjetër apo mënyra e të menduarit e kaluar nuk mund të sigurojë një shpëtim nga përballja me atë që po vjen në të gjitha frontet. Vetëm një Evropë më e fortë, më e guximshme dhe më sovrane, besnike ndaj vetvetes mundet”, shkroi Rama.

Marrëveshja Shqipëri-Itali për protokollin për emigrantët mori 77 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Krahas votave të PS-së, kjo marrëveshje bindi dhe mori edhe votat e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet të Shpëtim Idrizit.

🇦🇱🤝🇮🇹The Parliament today ratified the agreement of cooperation against illegal migration between Albania and Italy! Albania is standing together with Italy by choosing to act like an EU member state and agreeing to share a burden that Europe should face united as a whole family…

