Ky është vendi që mban emrin më të gjatë në botë, ndodhet në…

Por, kjo detyrë ndonjëherë mund të bëhet e vështirë nga pamundësia e disa fjalëve. Për shembull, nëse udhëtoni në Zelandën e Re dhe dëshironi të vizitoni kodrën në komunën e Porangahau, do t’ju duhet ta shkruani me kujdes emrin sepse shqiptimi i tij është pak të thuash i vështirë. Me 85 shkronja, është vendi me emrin më të gjatë në botë dhe megjithëse është shkurtuar si Kodra Taumata, emri i tij origjinal është: “Taumatawhakatangihangakoauauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu”.