Megan Fox është gati për verën me një kostum të ri dhe model flokësh. Aktorja 37-vjeçare tregoi figurën e saj me bikini të vogla të zeza së bashku me një model flokësh më të shkurtër në një selfie pa fytyrë në Instagramin e saj të dielën. Fox ndau një foto tjetër që ajo shkrepi nga ajo – këtë herë, duke treguar fytyrën e saj teksa flokët e saj më të shkurtër, në të kuq të zjarrtë dhe panë oqeanit, ku binin në sy linjat e saj të kuruara dhe bikini në ngjyrë të zezë.