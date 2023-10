NDODH në Tiranë/ Mësuesja TËRHEQ nga FLOKËT nxënësen (Video)

Një denoncim është bërë publik gjatë ditës së sotme, ku mësuesja, pjesë e shkollës së mesme “Alush Bardhi” në Farkë të Madhe, shihet duke tërhequr nga flokët një prej nxënëseve.

Sipas rrëfimeve të vetë nxënësve, mësuesja kujdestare e lëndës gjuhë-letërsi i dhunon në mënyrë të vazhdueshme, edhe nëse ata shkojnë me vonesë në shkollë.

“Vajza tentoi te futej ne 5-minutësh. Ene i thonte sa her t kam thon mos hajde me vones ju e boni kastile me m acaru mu”, rrëfejnë nxënësit për JOQ.

Ndër të tjera ata rrëfejnë se për episodet e saj të dhunës është e gjithë shkolla në dijeni.

“E di krejt shkolla. I gjuan me vizore i kap per flokt i gju në shpull mbrapa koke kur se kan menjen vajzat dhe djemte”, përfundon rrëfimi.

a.c./dita