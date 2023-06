“Nëse do vazhdojmë me këtë sistem, do mbetet në pushtet vetëm PS!” Dash Shehi pesimist për politikën dhe partitë e reja

Kreu i LZHK-së Dashamir Shehi, theksoi se nëse do të vazhdojmë me këtë sistem në pushtet do të mbetet vetëm PS. Në një intervistë për Euronews Albania, ai theksoi se kemi 15 vjet që në fushën politike nuk futet asnjë parti e re.

Sipas tij sistemi në vendin tonë është shumë agresiv. “Nëse do të vazhdojmë me këtë sistem i bie që në pushtet të jetë vetëm PS. Një sistem i ri do i japë shans dhe forcave të reja politike. Kemi 15 vjet që këtu nuk hyn në fushë politike asnjë parti e re. Sistemi është i tillë, është agresiv ndaj një gjëje të re”- tha ai.