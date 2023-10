Pas sulmit terrorist inteligjenca artificiale bën parashikimin e vrazhdë për botën

Programi i inteligjencës arificiale të Google, i quajtur ‘Bard’, duket se ka dhënë opinionin e tij mbi luftën mes Izraelit dhe Hamas, duke bërë parlajmërime tmerri për pjesën tjetër të botës. Teksa më shumë se 1000 njerëz raportohet se janë vrarë nga secila palë, kombe si SHBA e Britania zotohen për ndihma ushtarake ndaj Izraelit, ndërsa Hamas supozohet se mbështetet nga Irani, edhe pse ata kanë mohuar përfshirjen në sulme.

Mungesa e stabilitetit rajonal, kriza e refugjatëve dhe tensionet fetare do të shkaktojnë kaos mes vendeve.

Kur programi Bard u pyet sesi kjo do të përfundonte ai dha paralajmërime të tmerrshme për botën, bazuar në disa faktorë specifikë.

Programi ‘inteligjent’ jepte konkluzionet: “Lufta mund të destabilizojë të gjithë rajonin e Lindjes së Mesme, i cili është i paqëndrueshëm edhe tani. Kjo do të sjellë rritje të dhunës e ekstremizmit në vende të tjera. Qindra mijëra njerëz do të zhvendosen duke krijuar një tjetër krizë refugjatësh edhe në rajon. Kjo do të sillte tensione deri në vendet fqinje duke rritur tensionet shoqërore e politike”.