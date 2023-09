Publikohet audioja e re e Princeshës Diana: Charles ishte i zhgënjyer nga lindja e Princit Harry, donte vajzë

Është publikuar audio e re e Princeshës Diana duke folur për mënyrën sesi Princi Charles i Britanisë, tani Mbreti Charles III ishte i zhgënjyer që ata kishin një djalë, jo një vajzë, kur lindi Princi Harry.

Princesha e ndjerë regjistroi një seri kasetash audio në vitet 1990 dhe ia dorëzoi në fshehtësi autorit Andrew Morton para vdekjes së saj në një aksident me makinë me shpejtësi të lartë në 1997.

Disa nga audiot po dëgjohen për herë të parë përpara një dokumentari që do të dalë vitin e ardhshëm të quajtur, “Diana: Pjesa tjetër e historisë së saj”.

Të enjten u mbushën 26 vjet nga vdekja e Dianës.

Good Morning America i ABC-së mori një dëgjim ekskluziv të kasetave në të cilat Diana thotë se burri i saj nuk do të fliste as me njerkën e saj Raine Spencer.

“Për shkak se në pagëzimin e Harry-t, Charles shkoi te mamaja dhe i tha: ‘Ju e dini që ishim kaq të zhgënjyer, menduam se do të ishte një vajzë’, tha ajo.

“Dhe mamaja ia ktheu: ‘Duhet të kuptosh se sa me fat je që të kesh një fëmijë që është normal”, kujton ajo.

Diana tha që nga ajo ditë, “ai nuk foli më dhe këtë bën ai kur dikush i përgjigjet.”

Princi Harry dhe gruaja e tij Meghan njoftuan në janar 2020 se po tërhiqeshin nga rolet e tyre si anëtarë të lartë të familjes mbretërore britanike dhe planifikonin të ndanin kohën e tyre midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Amerikës së Veriut, ndërsa punonin për t’u bërë të pavarur financiarisht.

Në përgjigje, mbretëresha e ndjerë Elizabeth II tha në një deklaratë atëherë se ata nuk do të kryenin më detyrat e punës dhe do të pushonte marrja e fondeve publike për detyrat mbretërore.

Që atëherë, ata janë paraqitur në një dokumentar të Netflix-it që kritikon mënyrën sesi media dhe familja mbretërore i trajtuan ata, ndërsa Harry tregoi të kaluarën e tij në librin e tij me kujtime Spare.

Në regjistrimet e sapo publikuara, Diana diskuton edhe për marrëdhënien e trazuar që kishte me njerkën e saj.

j.l./ dita