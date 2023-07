SHBA do të furnizojë Ukrainën me bomba thërrmuese

SHBA do ta furnizojë Ukrainën me bomba thërrmuese për kundërsulmin e saj ndaj Rusisë, si pjesë e një pakete tjetër ndihme ushtarake prej 800 milionë dollarësh.

Megjithëse në bashkësinë ndërkombëtare qëndrimet për bombat thërrmuese janë kundërshtuese, Presidenti amerikan Joe Biden e mbrojti dërgimin e këtyre municioneve në Ukrainë duke thënë se kjo është një zgjidhje të përkohshme.

Biden tha më tej se vendimi për të ky vendim kishte qenë shumë i vështirë. Ai tha se për këtë kishte biseduar edhe me aleatët dhe anëtarët e Kongresit Amerikan.

Presidenti amerikan Joe Biden pro dërgimit të predhave thërrmuese në UkrainëPresidenti amerikan Joe Biden pro dërgimit të predhave thërrmuese në Ukrainë

Dhe edhe pse SHBA-ja nuk e ka nënshkruar Marrëveshjen ndërkombëtare të Oslos që ndalon bombat thërrmuese, Biden tha se iu desh pak kohë para se të bindej për ta ndërmarrë këtë hap. Presidenti i SHBA-së tha se e konsideron të nevojshëm dërgimin e këtyre municioneve, sepse Ukraina ka nevojë për to për kundërsulmimin e saj ndaj Rusisë.

Marrëveshjen ndërkombëtare të Oslos për ndalimin e përdorimit të bombave thërrmuese nuk e kanë nënshkruar as Ukraina dhe Rusia. Ukraina ka kërkuar prej kohësh armë moderne, si raketa apo bomba thërrmuese, me ndihmën e të cilave mund të goditen njëkohësisht disa objektiva. Me anë të këtyre armëve ata shpresojnë se mund të thyejnë mbrojtjen ruse.

Kritika ndaj vendimit të Uashingtonit

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, António Guterres, e kritikoi vendimin e Uashingtonit. Një prej zëdhënësve të tij në Nju Jork se Guterres nuk do që “bombat thërrmuese të vazhdojnë të përdoren në fushën e betejës”.

Bombat thërrmuese përmbajnë një numër të madh miniprojektilesh, pra predha të kalibrit të vogël, të cilat dalin nga gëzhoja pasi aktivizohet një bombë e tillë. Bombat më të vogla shpesh nuk shpërthejnë menjëherë pas aktivizimit, prandaj mund të ndodhë që ato të vrasin ose plagosin njerëz shumë kohë pas hedhjes së tyre.Bombat thërrmuese përmbajnë një numër të madh miniprojektilesh, pra predha të kalibrit të vogël, të cilat dalin nga gëzhoja pasi aktivizohet një bombë e tillë. Bombat më të vogla shpesh nuk shpërthejnë menjëherë pas aktivizimit, prandaj mund të ndodhë që ato të vrasin ose plagosin njerëz shumë kohë pas hedhjes së tyre.

Bombat thërrmuese përmbajnë një numër të madh miniprojektilesh, pra predha të kalibrit të vogël, të cilat dalin nga gëzhoja pasi aktivizohet një bombë e tillë. Bombat më të vogla shpesh nuk shpërthejnë menjëherë pas aktivizimit, prandaj mund të ndodhë që ato të vrasin ose plagosin njerëz shumë kohë pas hedhjes së tyre.

Edhe ambasadori i Rusisë pranë OKB-së, Anatoli Antonov, e kritikoi dërgimin e bomabve thërmuese të planifikuar nga SHBA-ja. “Mizoria dhe cinizmi me të cilin Uashingtoni po sillet në çështjen e furnizimit të Kievit me armë vdekjeprurëse është i jashtëzakonshëm”, tha Antonov për agjencinë ruse të lajmeve TASS. Edhe pa bombat thërrmuese Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë thellësisht të përfshira në konflikt dhe “po e sjellin njerëzimin më pranë një lufte të re botërore”, tha Antonov. / DW

j.l./ dita