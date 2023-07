SHËNIM: Kush ia ka ndërsyer Erjon Veliajt çetën mediatike të Saliut?

Nga Adriatik Doçi

Pse Arben Ahmetaj i ka ndërsyer Veliajt dhe inceneratorit të Tiranës çetën mediatike të Berishës, vizatimi i një oktapodi 20-vjeçar korrupsioni në dosjen e SPAK-ut

Në 320 faqe relacion për argumentimin e kërkesës për arrestimin, SPAK arrin në konluzionin se Arben Ahmetaj ishte pronari real i inceneratorëve, ashtu siç e kam deklaruar me qindra herë.

Pazari u kris kur Ahmetaj tentoi që këtë biznes t’a kalonte për menaxhim në duart e një biznesmeni (hinkë e parave të kokainës), i cili çuditërisht del që mbulon me para kapsollen mediatike të Ridvan Bodes, ‘lapsin e thyer’ dhe Syrin e nongratës.

Arsyet se pse Ahmetaj u kujdes deri në detaje për finalizimin e procedurave për inceneratorin e Fierit dhe Elbasanit, ndërsa ngrysi vetullat për Tiranën, ka të bëjë me faktin se inceneratori i Tiranës po i dilte nga duart si biznes dhe nuk iu garantua përqindja e pretenduar si një pronar real, siç ishte për inceneratorët e Fierit dhe Elbasanit.

Dhe lufta që ka nisur Ahmetaj ndaj Veliaj, përmes një çete mediatike që e sponsorizon nga Arratia me para korrupsioni, ka të bëjë me luftën për të rimarrë inceneratorin e Tiranës, që Ahmetaj e sheh si një biznes që ia kanë rrëmbyer.

Në një relacion prej 320 faqesh, SPAK vizaton me prova Arben Ahmetajn si ‘oktapodin’ më të paimagjinueshëm të korrupsionit dhe pastrimit të parave në Shqipëri, me aktivitet dinamik prej dy dekadash.

Me anë të rrjetit të tij dhe influencave, Ahmetaj arriti të kontrollonte Tatimet, Doganat, OSHEE, ministritë e Financave dhe Ekonomisë, letrat me vlerë, privatizimet, Drejtotrinë për Parandalimin e Pastrimit të Parave, ILDKPKI, koncensionet, fondet e rindërtimit, fondet e pandemisë, tenderat në pushtetin vendor si dhe të kapte disa ish kryebashkiakë të Përmetit, Korçës, Pogradecit, Elbasanit, Fierit etj., siç edhe faktohet në dosjen e SPAK.

Rrjeti i parë i Ahmetaj përbëhej nga kunetërit, të dashurat, rrethi miqësorë dhe ushtarë të besuar, të cilët kishte mundësuar t’i emëronte në poste kyçe, pozicione të cilat i mbajnë ende sot.

Rrjeti i dytë i Arben Ahmetajt, sipas dosjes së SPAK, përbëhej nga klientë të konsoliduar dhe biznesmenë, për të cilët diktonte para publike në vlerë qindra milionë euro, koncensione, prona publike, godina, leje, licenca dhe favorizime të tjera.

Rrejti i dytë i kthente Ahmetajt, një pjesë të pasurive publike të përfituara në mënyrë të paligjshme për shkak të tij, ndërsa i mbulonte Ahmetajt investimin e parave në pasuri të palujtshme si vila dhe apartamante.

Ahmetajt, sipas dosjes së SPAK-ut, ka një raport të konsoliduar korruptiv me të ashtuquajturit oligarkët kryesorë në vend. Ata çuditërisht nuk përmenden me emra në dosje, por nënkuptohen në dhjetëra episode korrupsioni dhe pastrimi parash të Ahmetajt.

Rastësi apo jo, këta oligarkë financojnë çetën mediatike të Tigrit, me të cilën ka nisur të sulmojë Erion Veliajn. Rastësi apo jo, anëtarë e çetës janë ish zyrtarë të korruptuar të PD-së, fanatikë të Sali Berishës, gazetarë me vila në Rolling Hills, Palasë, Kodrën e Diellit dhe Gjirin e Lalzit, gazetarë shfaqen duke pirë puro me Arben Ahmetajn, gazetarë me vila dhe televizion edhe pse me rrogë 300 USD, analistë me makina luksoze, që shëtisnin në Fuoristradat me xhama të të PD-së në fushta elektorale etj.

Disa anëtarë të çetës, në 320 faqe relacion për korrupsionin 20-vjeçar të Arben Ahmetaj, kanë nisur të kërkojnë me dëshpërim ndonjë paragraf për Erion Veliajn.

Thuhet se Veliaj ka propozuar incenerimin e mbetjeve për Tiranën. Do të ishte gati inkriminuese për një kryebashkiak që nuk bën propozime dhe nuk merr masa për adresimin e problemit të mbetjeve. Mënyra e realizimit të këtij procesi është një histori tjetër.

Fija që ndan një propozim në interes të publikut nga një propozim korruptiv, është nëse propozuesi ka përfituar apo jo të mira materiale nga propozimi i tij.

Deri më tani nuk ka asnjë evidencë që Erion Veliaj të ketë përfituar të mira materiale nga inceneratori i Tiranës. Nëse SPAK ose ndonjë gazetar e zbulon një provë të vetme, Veliaj t’i rezervohet fati i Ahmetajt.

Deri më sot nuk ka!