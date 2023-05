U akuzua për spiunazh, si u rekrutua Mikhail Zorin nga inteligjenca ruse për ardhjen në Shqipëri

Mikhail Zorin, i cili u akuzua për spiunazh, ka pranuar që është rekrutuar nga agjencia ruse e inteligjencës FSB, gjatë një proteste qytetare në Moskë ku edhe e shoqëruan.

“Kam hyrë në Shqipëri me biçikletë nga Mali i Zi. Kam ardhur me detyrën për të fotografuar disa vendndodhje, që më pas i nisja me telegram. Kam shkrepur fotografi në Bovillë, Poliçan, Patos dhe Gramsh”, citon Zorinin një burim shumë i sigurt pranë antiterrorit shqiptar. Këto të dhëna për 25-vjeçarin, student kimie në Çeki, janë publikuar në Top Channel.

Kujtojmë këtu se Gjykata e Elbasanit me 25 maj urdhëroi lirimin e tre blogerëve nga burgu, pasi Prokuroria e Elbasanit nuk arriti të vërtetonte me prova akuzat e ngritura ndaj tyre, brenda afateve ligjore të hetimit. Hetimi vazhdon në gjendje të lirë për rusen Timofeeva dhe ukrainasin Alpatov. Ndërsa për rusin Mikhail Zorin, gjykata caktoi masën e “arrestit shtëpiak”.

Mikhail Zorin sipas të dhënave të sistemit “TIMS”, hyri në Shqipëri nga Muriqani. Për të ishte hera e parë dhe sipas të dhënave, kaloi kufirin në datën 30 korrik 2022, ora 20:04. Mikhail Zorin ishte njohur me Svetlana Timofeevan si bloger dhe të dy ishin anëtarë të rrjeteve studentore.

“Gjithë plani i guidës tonë në Shqipëri ishte përpiluar nga Mikhail, ishte përpiluar me detaje, me kërkime në internet. Ai më shkroi: Jam në Shqipëri, hajde se ke shumë gjëra për të parë”, rrëfeu në Exclusive, Svetlana Timofeeva.

Si e gjetën ish uzinën e armëve në Gramsh? Ja ç’thotë Timofeeva

“Nuk e di se si e ka gjetur Mikhail, por ai e ka gjetur. Ishte në planin e tij për ta vizituar atë vend. Ne kemi arritur atje në drekë, kemi qëndruar tek një piceri, sepse po binte shumë shi dhe po prisnim të qetësohej koha. Dhe kur filloi duke u errësuar thamë të hyjmë të bëjmë fotografi. Fabrika ngjasonte në pamje të parë me diçka të braktisur, që nuk punonte. Hymë aty. Kemi shëtitur gati një orë brenda dhe hynim nëpër sektorë të ndryshëm. I bënim fotografi gjërave të vjetra. Aty nuk kishte ushtarë, nuk kam parë asnjë. Secili nga ne lëvizi në mënyrë të pavarur dhe për llogarinë e tij, sepse nuk donim të fotografonim njëri-tjetrin. Dhe për këtë arsye ai që mbaronte, dilte”.

Në dosjen që disponon Exclusive, është edhe dëshmia e ushtarëve që pikasën lëvizjet e tre të rinjve në uzinë, që hedh poshtë pretendimin e tyre që objekti ishte i braktisur.

Muaj më parë, Mikhail Zorin, Svetlana Timofeeva dhe ukrainasi Fiodor Mihailoviç po fotografonin ambientet në Uzinën e Armëve në Gramsh. Teksa kanë tentuar që të futen brenda, u pikasën nga ushtarët shqiptarë të cilët u kanë bërë me shenjë që të ndalojnë. Ato nuk u janë bindur urdhrave, ndërsa njëri prej tyre Mikhail Zori, i sulmoi me spraj kimik. Të rinjtë u arrestuan nga policia, ndërsa u hetuan si spiunë të shërbimit sekret rus.

m.b/dita