Zëdhënësi i familjes Berisha kërcënon sërish Arben Krajën: Saliu ka 700 mijë njerëz që e ndjekin…!

Çlirim Peka, zëdhënësi i familjes Berisha, që drejton mediat e tyre, vijon me kërcënimet pas pronari iu mor i pandehur, ndërsa dhëndri i pronarit tashmë është i arrestuar.

Pasi kërcënoi live me hakmarrje prokurorin Arben Kraja në emisionin që drejton, kësaj here ai thotë se nuk i kanë bërë llogaritë mirë, pasi Berishën e ndjekin 700-800 mijë njerëz, të cilët janë gati për betejë.

Se çfarë lidhje kanë martesat e Linda Ramës me korrupsionin e Berishës dhe Malltezit, këtë vetëm Çimi mund ta shpjegojë.

Sipas mentalitetit të këtij gazetari ka njerëz që do marrin hakun e Berishës edhe kur mos jetë gjallë. Madje ai përmendi bashkëshorten e Edi Ramës dhe i numëron burrat.

“Kur llogarite i beni gabim!

Nuk iku ne ‘97 kur partia e Arben Krajes e sulmoi me bombe ne Durres, me kallash ne Lushnje e Presidence, e ju dyshonit se do ikte pse Edi Rama kerkon ta ndaloje te ushtroje aktivitetin e tij politik!?

Je i thjeshte mjeran.

Ketu do ta keni ate dhe gati 700-800 mije opozitare qe nuk kane ikur”, shkruan Peka.