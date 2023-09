Zjarri në pallatin te “ish-Parku”, Veliaj: Do ndihmojmë me grant çdo familje që ka dëmtime!

Kryebashkiaku Erion Veliaj ka reaguar për zjarrin që ra në pallatin 10-katësh në zonën e ish-parkut të Autobusëve. Veliaj thotë se hetimet po vijonë dhe se Bashkia Tiranë do të ndihmojë me grante çdo familje qe ka dëmtime orendi dhe elektro-shtëpiake.

“Mirënjohje skuadrave zjarrfikëse, emergjencave dhe policisë për reagimin e shpejte për të shpëtuar njerëzit. Jeta është me e rëndësishme se gjithçka! I kam kërkuar ekipit të nisë menjëherë hetimin mbi burimin e zjarrit! Momentalisht po bëhet këqyrja e çdo hapësire e pajisjeve në godinë! SI gjithnjë, BT do ndihmojë me grant për çdo familje qe ka dëmtime orendi dhe elektroshtëpiake! Operacioni vijon”, tha kryebashkiaku.