“2.8 euro për orë”, hyjnë në grevë punonjësit e aeroporteve në Gjermani, anulohen 1 mijë fluturime

Pas grevës së shoferëve të trenave, Gjermania përballet me një tjetër grevë që po mbahet nga stafi i sigurisë së aeroporteve. Mbi 1,000 fluturime janë anuluar duke prekur mbi 200,000 pasagjerë në 11 aeroportet kryesore në Gjermani. Greva filloi në aeroportin e Këlnit/Bonnit në Gjermaninë perëndimore kur stafi i kontrollit të pasagjerëve nuk u paraqit për turnin e natës. Stafi i sigurisë ndaloi punën në Frankfurt, Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Düsseldorf, Hanover, Shtutgart, Erfurt dhe Dresden.

Përqindja e pjesëmarrjes në grevë është 100%. Sindikata gjermane Verdi bëri thirrje për greva për të kërkuar pagesa më të mira për 25,000 punëtorë. Kërkesa kryesore është rritja e pagës prej 2,8 € për orë. Kreu i Komitetit të Negociatave për Shoqatën Federale të Kompanive të Sigurisë së Aviacionit Civil tha se kërkesat do t’i kushtonin kompanive një “çerek miliardë euro”.

“Sindikatat tani kanë bërë thirrje për një grevë në mbarë Gjermaninë në mënyrë kaq masive. Por kërkesat e sindikatave do të na kushtonin kompanitë anëtare çerek miliardë euro për 25 mijë punonjës në këtë sektor. Kur të takohemi për negociata më 5 shkurt dhe 6 shkurt në Berlin, do të duhet të gjejmë një marrëveshje që do të jetë në interes të të dyja palëve.”

Shumë qytetarë gjermanë janë dakord me këtë lëvizje pasi sipas tyre grevat janë e vetmja mënyrë për të dërguar një mesazh të qartë tek qeveria. Por për të tjerë kjo është një humbje kohe dhe parash.

“Fermerët po protestojnë, trenat janë në grevë, personeli i aeroportit… Ka kaq shumë grupe shoqërore që do të kishin arsye për t’u ankuar, por jo të gjithë janë në gjendje të bëjnë grevë. Kështu që ata që mund të organizojnë greva vetëm për vete. Duhet të ketë një zgjidhje tjetër. Nuk mund të vazhdojë kështu.”

Më herët Shoqata e Kompanive të Sigurisë së Aviacionit kishte bërë një ofertë për një rritje page prej 4% për këtë vit, ndërsa u shpreh se kërkesa e sindikatës ishte e papërballueshme.

j.l./ dita