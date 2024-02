Adriatik Llalla në arrati, apartamenti i tij i sekuestruar kthehet në qendër arti për të rinjtë

Një prej apartamenteve të sekuestruara të ish-kryeprokurorit Adriatik Llalla në Durrës, është kthyer në një qendër arti dhe aktivizimi për të rinjtë.

Gjatë inaugurimit të kësaj qendre ka marrë pjesë dhe ministri i Brendshëm, Taulant Balla, që tha se ky apartament është sekuestruar nga një zyrtar i lartë, pasi është përfituar në mënyrë të paligjshme, ndërsa nuk e përmendi emrin e Llallës.

“Sot jemi, do ta quaja si qershi mbi tortë, në një pronë që është sekuestruar me vendim të Gjykatës së Posaçme kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit ndaj një zyrtari të lartë shtetëror, i cili këtë apartament nuk e justifikonte dot me të ardhurat e veta.

Ky është një rezultat i prekshëm i reformës në drejtësi dhe një mesazh i qartë kundër gjithë skeptikëve dhe kundërshtarëve të reformës në drejtësi, sepse e vërteta është se sot, në Shqipëri ka dy palë: një palë që mbështet reformën në drejtësi dhe një palë tjetër që është kundër.

Ky apartament sot është shembulli më kuptimplotë ndaj gjithë skeptikëve se ja pra, se pasuritë e krijuara për shkak të përfshirjes në grupe kriminale apo për shkak të korrupsionit, po sekuestrohen. Lajmi më i mirë që ne mund të japim është që, e para, ne kemi marrë një vendim.

Drejtori është këtu, që asnjë prej pasurive të sekuestruara apo të konfiskuara, nuk do të privatizohet më. Kemi mësuar ne, edhe unë u desh të mësoja nga prokurorët antimafia javën e kaluar në Itali, se nëse do të shkonin për privatizimin e tyre, shanset që ato të rikthehen te ish-poseduesit, janë shumë të mëdha”, tha Balla në ceremoninë ku ishte i pranishëm dhe ambasadori i BE-së.