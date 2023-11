Deputetët e Berishës hynë nga dritarja në kryesinë e Kuvendit, Rama: Akrobacira qesharake

Arsyet e vërteta pse shqiptarët po ballafaqohen sërish me skena dhe me akte të cilat asnjë familje, asnjë prind, as ata vetë që i vënë në jetë këto akte nuk ia lejon fëmijëve të vet.

S’ka prind në këtë vend që i thotë fëmijës futu nga penxherja dhe pastaj baballarët hyjnë nga penxheret sepse diçka shumë e fortë i shtyn në këto akrobacira qesharake që mund të shkojnë në shfaqjet e Portokollisë por jo në zyrat e tempullit të demokracisë së një vendi si parlamenti dhe kjo lidhet me drejtësinë, ju e patë besoj dje, e ndoqët që gjykata e të drejtave të njeriut në Strasburg që është gjykata më e lartë e të gjitha vendeve evropiane, dhe vendimet e asaj gjykate janë udhërrëfyes për Evropën, shtetin e së drejtës dhe janë detyruese për çdo vend evropian.