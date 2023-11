Franca dhe Britania goditen nga stuhia “Ciaran”, mijëra banorë pa energji elektrike, alarm i kuq në disa zona 

Një person ka humbur jetën nga stuhia Ciaran në Francë, ndërsa 1.2 milionë familje kanë mbetur pa energji elektrike.

Disa zona të Britanisë dhe Normandisë janë vënë në alarm të kuq për erëra të forta, ndërsa pjesa tjetër e Francës veriperëndimore është në alarm portokalli, thanë zyrtarët.

Në zonën Finistère të Brittany, ku u regjistruan erëra deri në 207 km/h në Pointe-du-Raz, dy persona u plagosën lehtë dhe qarkullimi u bllokua deri në një njoftim tjetër, tha prefekti Alain Espinas për radiostacionin RTL.

Ministri i Transportit Clement Bonn tha për radion Franceinfo se një shofer kamioni vdiq në zonën Ain, në verilindje të Parisit, kur një pemë ra mbi kamionin e tij.

“Kjo tregon se, edhe në rajonet që nuk janë në alarm të kuq, ka një rrezik shumë të lartë në rrugë,” tha Bohn.

Ministrja e Energjisë Agnes Panier-Rinasse shkroi në rrjetin social X se 1.2 milionë familje kanë mbetur pa energji elektrike për shkak të stuhisë.

Impressive images of Boulevard Montaigne in Brest where most of the trees fell last night. Winds reached a record speed of 156 km/h as this Ciarán storm passed through.

