Kina regjistron rënie të popullsisë për të dytin vit radhazi

Popullsia e Kinës ka rënë për të dytin vit radhazi.

Dikur kombi më i populluar në botë, Kina u tejkalua nga India vitin e kaluar sipas OKB-së. Të dhënat kombëtare treguan se popullsia e saj ishte 1,409 miliardë, rreth 2,08 milion më pak nga viti i kaluar. Krahasuar me Kinën, popullsia e Indisë është 1.425 miliardë.

Rënia është më shumë se dyfishi i humbjes së vitit të kaluar prej 850,000 njerëzve. Kjo shënoi shënuar rënien e parë të vendit në 60 vjet – rezultat i dekadave të rënies së lindjeve dhe urbanizimit të shpejtë. Pekini thotë se niveli i lindjeve tani është ulur në 6.39 për 1000 njerëz – më i ulëti në rekord.

Kjo është në të njëjtin nivel me vendet e tjera të përparuara të Azisë Lindore, me normën e lindjeve në Japoni në 6.3 dhe në Korenë e Jugut në 4.9. Pas dekadave të një politike të diskutueshme të një fëmije në fuqi nga 1980-2015, Kina i ka kaluar vitet e fundit duke u përpjekur të ngadalësojë shkallën e saj në rënie të lindjeve me subvencione dhe politika të tjera për të inkurajuar familjet. Në vitin 2021 lejoi çiftet të kishin deri në tre fëmijë.

Megjithatë, ndryshimet kanë pasur pak ndikim tek të rinjtë që përmendin pengesa si kostoja e jetesës në qytete dhe prioritetet e karrierës për gratë. Vështirësitë ekonomike u theksuan më tej në vitin 2023, me vendin që përjetoi disa pasgoditje pas rihapjes nga një periudhë trevjeçare Covidi.

Vitin e kaluar ajo luftoi përmes një krize të përhapur pronash, rënies së konsumit të konsumatorit dhe papunësisë rekord të të rinjve.

Të dhënat e fundit të popullsisë ka të ngjarë të përforcojnë frikën për ekonominë, thonë ekspertët. Kina është mbështetur prej kohësh në fuqinë e saj masive punëtore si një shtytës kryesor i ekonomisë së saj. Por vendi po përballet me një presion të shtuar në sistemin e tij të kujdesit shëndetësor dhe pensioneve, ndërsa popullsia e tij e pensionistëve rritet.

Ky grup pritet të rritet me 60% në 400 milionë njerëz deri në vitin 2035 – më i madh se e gjithë popullsia e Shteteve të Bashkuara.

