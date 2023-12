Në fron prej 52 vitesh… njoftimi i papritur i mbretëreshës së Danimarkës për Vitin e Ri

Mbretëresha e Danimarkës Margrethe II ka njoftuar abdikimin e saj të papritur në një fjalim televiziv për Vitin e Ri.

Ajo do të abdikojë më 14 janar, që do të bëhen 52 vjet nga dita që kur u bë mbretëreshë. “Unë do t’ia lë fronin djalit tim, princit të kurorës Frederik”, tha ajo. 83-vjeçarja është monarkja më jetëgjatë në historinë daneze, duke marrë fronin pas vdekjes së babait të saj, mbretit Frederik IX në 1972.

Ajo zbuloi se vendimi ishte marrë pas një periudhe reflektimi pas operacionit në shpinë të saj në fillim të vitit 2023. “Kirurgjia natyrshëm bëri të mendosh për të ardhmen – nëse kishte ardhur koha për t’ia lënë përgjegjësinë brezit të ardhshëm,” tha ajo.

“Kam vendosur që tani është koha e duhur”, shtoi ajo dhe falënderoi publikun danez për mbështetjen e tyre ndër vite. Kryeministrja Mette Frederiksen falënderoi mbretëreshën për shërbimin e saj.

“Në emër të të gjithë popullatës, do të doja të falenderoja nga zemra Madhërisë së Saj Mbretëreshës për përkushtimin e saj të përjetshëm dhe përpjekjet e palodhura për Mbretërinë”, tha ajo në një deklaratë.

“Mbretëresha është mishërimi i Danimarkës dhe gjatë viteve ka vënë fjalë dhe ndjenja për atë se kush jemi ne si popull dhe si komb.”

Ndryshe nga tradita mbretërore britanike, nuk do të ketë ceremoni formale kurorëzimi për princin e kurorës Frederik, i cili është 55 vjeç. Në vend të kësaj, ngjitja e tij në qiell do të shpallet nga Kështjella Amalienborg në Kopenhagë atë ditë.

Mbretëresha Margrethe është një figurë e njohur në Danimarkë dhe shumë danezë kishin pritur që ajo të qëndronte në fron deri në vdekjen e saj.

Gjatë kohës së saj në fron ajo vazhdoi të punonte si artiste dhe ishte e njohur për dashurinë e saj për artet.

Ajo gjithashtu studioi në Mbretërinë e Bashkuar, duke kaluar kohë në Kolegjin Girton të Kembrixhit dhe Shkollën Ekonomike të Londrës.

p.k\dita