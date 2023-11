Nën presion nga votuesit arabë dhe myslimanë, SHBA po harton masa të reja për të luftuar islamofobinë

Shtëpia e Bardhë njoftoi një ditë më parë se po harton një strategji kombëtare për të luftuar islamofobinë, ndërsa Presidenti Joe Biden përballet me skepticizëm nga shumë myslimanë amerikanë lidhur me mbështetjen e tij të palëkundur për sulmin ushtarak izraelit ndaj Hamasit në Gaza, si reagim për sulmin e grupit militant ndaj Izraelit më 7 tetor.

Fillimi i përpjekjeve kundër islamofobisë është pritur prej muajsh. Në muajin maj, administrata e Presidentit Biden publikoi një strategji kombëtare kundër antisemitizmit, që gjithashtu u referohej përpjekjeve kundër urrejtjes ndaj myslimanëve.

Përpjekja mori vrull më të madh pas konfliktit vdekjeprurës midis Izraelit dhe Hamasit në Gaza.

Strategjia, një përpjekje e përbashkët e udhëhequr nga Këshilli i Politikave të Brendshme dhe Këshilli i Sigurisë Kombëtare, synon të hartojë një plan me palët e interesuara për të mbrojtur nga diskriminimi, urrejtja, fanatizmi dhe dhuna myslimanët dhe ata që perceptohen si myslimanë për shkak të racës, origjinës dhe prejardhjes së tyre, tha Shtëpia e Bardhë.

“Njoftimi i sotëm është hapi më i fundit për të krijuar një grup ndërinstitucional për të shtuar dhe koordinuar më mirë përpjekjet e qeverisë amerikane kundër islamofobisë, antisemitizmit dhe formave të ngjashme të paragjykimit dhe diskriminimit në Shtetet e Bashkuara”, tha përmes një deklarate zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karine Jean-Pierre.

Krimet

Në Illinoi, një burrë u arrestua nën akuzat për krimin e urrejtjes pasi theri me thikë për vdekje në djalë mysliman 6-vjeçar dhe plagosi nënën e tij. Autoritetet dhe aktivistë të të drejtave të myslimanëve thanë se sulmi ishte nxitur nga besimi fetar i viktimave dhe si reagim ndaj luftës mes Izraelit dhe Hamasit.

Sondazhet

Një anketë e opinionit publik nga Instituti Arabo-Amerikan, e publikuar të martën, tregon se për herë të parë që nga themelimi i tij në vitin 1997, shumica e arabo-amerikanëve nuk u identifikuan si demokratë.

Tridhjetë e shtatë për qind thanë se tani mbështesnin demokratët, 32 për qind thanë se ishin republikanë dhe 31 për qind të pavarur.

Dyzet për qind e të anketuarve thanë se do të votonin për ish-Presidentin Donald Trump, kandidatin e mundshëm republikan në zgjedhjet e vitit 2024, një shtim i mbështetjes me 5% krahasuar me vitin 2020.

Sondazhi është prova më e fundit se fushata e zotit Biden për një mandat të dytë po humbet me shpejtësi mbështetjen e myslimanëve dhe arabo-amerikanëve për shkak të mbështetjes së tij të palëkundur ndaj Izraelit. \Voa\

p.k\dita