Nga Clinton te Trump dhe Princi Andrew, del lista me 187 “kontakte” të deklasifikuar të Epstein

Princi Andrew i familes Mbretërore britanike është ndër figurat e profilit të lartë të përmendur në dokumentet e sapo publikuara të gjykatës që detajojnë lidhjet e abuzuesit seksual dhe financierit Jeffrey Epstein.

Një gjykatës amerikan urdhëroi që të dhënat të publikoheshin si pjesë e një padie në lidhje me bashkëpunëtorin e Epstein, Ghislaine Maxwell.

Dokumentet ligjore përfshijnë një pretendim të raportuar më parë për ngacmim nga Princi Andrew, të cilin ai e ka mohuar.

Në dhjetëra dosje janë përmendur edhe Bill Clinton dhe Donald Trump, megjithëse asnjëri nuk akuzohet për paligjshmëri.

Kërkesa e shumëpërfolur – që mbulon rreth 900 faqe – nuk dukej të zbulonte ndonjë zbulim të ri bombë rreth Epstein.

Megjithatë, në ditët në vijim pritet të publikohen më shumë dokumente për rastin.

Nga më shumë se 187 personat e përmendur, disa akuzohen për keqbërje, ndërsa të tjerët në dosjet e gjykatës po bëjnë pretendime ose janë dëshmitarë të mundshëm.

Regjistrimet ligjore nxjerrin në pah rrethin shoqëror të lidhur mirë në orbitën e Epstein, i cili u deklarua fajtor për prostitucion me një të mitur në vitin 2009.

Kur urdhëroi lirimin e dosjeve, gjyqtarja e New Yorkut, Loretta Preska tha se shumë prej të përmendurve ishin identifikuar tashmë nga media ose në gjyqin penal të Maxwell.

Ajo shtoi se shumë të tjerë nuk kundërshtuan publikimin e dokumenteve. Gjykatësja Preska urdhëroi gjithashtu që disa emra të mbeten të redaktuar sepse do të identifikonin viktimat e abuzimit seksual.

Dosjet përfshijnë referenca për Johanna Sjoberg, e cila ka pohuar se Princi Andrew kapi gjoksin e saj ndërsa ishte ulur në një divan brenda apartamentit të Epstein në Manhattan në 2001.

Buckingham Palace ka thënë më parë se pretendimet e saj janë “kategorisht të pavërteta”.

Në një deklaratë, e cila tashmë është raportuar, Sjoberg pretendoi se Princi Andrew vuri dorën e tij në gjoksin e saj për të pozuar për një foto me një akuzuese tjetër, Virginia Giuffre. Në vitin 2022, mbretëresha britanike i pagoi miliona Giuffre për të zgjidhur një padi që ajo ngriti duke pretenduar se ai kishte abuzuar seksualisht me të kur ajo ishte 17 vjeç.

Princi Andrew tha se ai kurrë nuk e kishte takuar Giuffre dhe i mohoi akuzat e saj.

Në dokumentet e gjykatës përmendet edhe ish-presidenti amerikan, Clinton, megjithëse nuk ka asnjë nënkuptim për ndonjë paligjshmëri. Kur u kontaktuan për koment, përfaqësuesit e tij iu referuan një deklarate që ai lëshoi në 2019 duke thënë se ai “nuk di asgjë” për krimet e Epstein.

Sipas të dhënave, Sjoberg dëshmoi se Epstein një herë i tha asaj se zotit Clinton “i pëlqejnë ata të rinj”, duke iu referuar vajzave. Clinton pati një lidhje me një praktikant 22-vjeçar të Shtëpisë së Bardhë, ndërsa ai ishte president i SHBA.

Dosjet përfshijnë dëshminë e Maxwell që konfirmon se zoti Clinton kishte udhëtuar në bordin e avionit privat të Epstein, por ajo nuk e dinte sa herë.

Clinton udhëtoi me aeroplanin e Epstein në ato që u përshkruan si udhëtime humanitare në Afrikë në fillim të viteve 2000 dhe në atë kohë e vlerësoi Epstein si një filantrop të përkushtuar, megjithëse tha se më vonë i ndërpreu lidhjet me të.

Deklarata e ish-presidentit amerikan për vitin 2019 thoshte se ai shoqërohej në udhëtimet e tij në bordin e avionit të Epstein nga stafi dhe mbështetësit e bamirësisë së tij, Fondacioni Clinton.

“Detajet e Shërbimit Sekret të tij udhëtuan në çdo pjesë të çdo udhëtimi”, shtoi deklarata e tij.

Dokumentet e gjykatës përfshijnë një pjesë ku avokati i Maxwell kërkon të zhvlerësojë një raport të medias se menjëherë pasi ai la detyrën, zoti Clinton udhëtoi për në ishullin privat të Epstein në Karaibe.

Një avokat i Maxwell tha se ish-presidenti amerikan “nuk ka udhëtuar, as nuk ka qenë i pranishëm në ishullin e vogël St James nga 1 janari 2001 deri më 1 janar 2003”.

Avokati shtoi se nëse pretendimi do të ishte i vërtetë, agjentëve të Shërbimit Sekret do t’u ishte kërkuar të dorëzonin regjistrat e udhëtimit të udhëtimit.

Dokumenti përfshin gjithashtu dëshminë e Sjoberg duke thënë se Epstein i tha asaj se do të kontaktonte Donald Trump gjatë rrugës për në një nga kazinotë e tij në New Jersey.

“Jeffrey tha, ‘Shkëlqyeshëm, ne do të thërrasim Trump’,” dëshmoi ajo, pasi pilotët thanë se avioni i tyre nuk mund të ulej në New York dhe do të duhej të ndalonte në Atlantic City, New Jersey.

Dokumentet nuk përmbajnë asnjë keqbërje të supozuar nga Trump. Sjoberg pyetet në një moment në deponim nëse ajo i ka bërë ndonjëherë një masazh zotit Trump dhe ajo përgjigjet: “Jo”.

Gjithashtu dëshmoi se u takua me muzikantin Michael Jackson dhe magjistarin David Copperfield përmes Epstein, megjithëse nuk pretendoi ndonjë keqbërje prej tyre.

Agjenti francez i modelimit Jean-Luc Brunel, i cili vrau veten në një burg të Parisit në vitin 2022, ndërsa priste akuzat për përdhunim, përmendet gjithashtu shumë herë. Në deklaratën e saj, Giuffre thotë se ajo u detyrua të bënte seks me figura të shquara, përfshirë guvernatorin e Nju Meksikos, Bill Richardson. Para vdekjes së tij vitin e kaluar, Richardson mohoi të kishte takuar ndonjëherë zonjën Giuffre dhe ai nuk u akuzua për ndonjë krim.

Alfredo Rodriguez, një punonjës shtëpie i cili ishte ngarkuar me sigurinë për Epstein, e përshkroi Maxwell si “shefin” në dëshminë e tij, sipas dosjeve të gjykatës.

Rodriguez, i cili vdiq në 2015, iu tha të mbante para në çdo kohë për t’ua dhënë vajzave të shkollës së mesme dhe vajzave që po ndihmonin rekrutimin për Epstein, thonë dokumentet.

Epstein vdiq në burg në vitin 2019. Vdekja e tij, ndërsa priste akuzat federale për trafikim seksual, u vendos si një vetëvrasje nga ekzaminuesi mjekësor i New Yorkut.

Maxwell, vajza e manjatit botues Robert Maxwell, aktualisht po vuan një dënim me 20 vjet burg për rolin e saj si rekrutuese për Epstein. Avokatët e saj po apelojnë kundër dënimit.

Avokatët e Maxwell thanë në një deklaratë të cituar nga CNN të mërkurën: “Ajo ka mbajtur vazhdimisht dhe me forcë pafajësinë e saj”.

