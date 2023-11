Papa Françesku: Izraelitët dhe palestinezët duhet të jetojnë në dy shtete

“Çdo luftë është një disfatë. Asgjë nuk zgjidhet me luftë. Asgjë. Gjithçka fitohet me paqe dhe me dialog”. Kështu u shpreh Papa Françesku në intervistën e gjatë me drejtorin e emisionit të lajmeve të RAI1, Gian Marco Chiocci.

“Në luftë një shuplakë sjell tjetrin. Njëra e fortë dhe tjetra edhe më e fortë dhe kështu vazhdon. Lufta është një disfatë”, tha Papa.

Ai tha se duhet një zgjidhje e mençur dhe kjo për Papën është sa vijon:

“(Izraelitët dhe palestinezët – shën. i përkth.) janë dy popuj që duhet të jetojnë së bashku. Me zgjidhjen e mençur dy popuj, dy shtete. Marrëveshja e Oslos thotë dy shtete shumë të kufizuara dhe Jerusalemi me status të veçantë”, shtoi Ati i Shenjtë.

Ai theksoi se luftërave dhe konflikteve aktuale mund t’u jepet fund përmes mençurisë dhe ndjenjës së humanizmit.

“Do të ishte fundi i shumë gjërave dhe shumë jetëve të humbura. Izraeli, Palestina, Toka e Shenjtë, Jerusalemi por edhe Ukraina na prekin sepse janë luftëra që mund të zgjidhen me mençuri dhe humanizëm”, theksoi Papa.

j.l./ dita