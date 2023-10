Sot dhe nesër Panairi i Energjisë, Rama: Do marrin pjesë 50 kompani

Kryeministri Edi Rama e ka nisur ditën me lajmin se sot dhe nesër në Pallatin e Kongreseve mbahet Panairi i Energjisë, Ndërtimit dhe Ekonomisë së Gjelbër.

Ai thotë se në këtë panair marrin pjesë 50 kompani ndërkombëtare me peshë të këtij sektori, e ku do të diskutohet mbi mundësitë e investimit në vend.

