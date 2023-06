Spitaleve në rrethe u shtohen 60 mjekë të rinj specialistë. Manastirliu: Do krijojmë edhe qendrën spitalore rajonale të Tiranës

Edhe 60 mjekë të tjerë specializantë i janë shtuar sistemit publik shëndetësor në vend, çka do të mundësojë ofrimin e më shumë shërbimeve shëndetësore për specialitete të ndryshme edhe në strukturat mjekësore të rretheve. Kjo gjë do të shmangë sorollatjet drejt kryeqytetit, apo listat e gjata të pritjes për marrjen e shërbimeve të caktuara, veçanërisht nga pacientët e rretheve. Mjekët e rinj specializantë do të forcojnë edhe më shumë sistemin shëndetësor, gjë që u konfirmua edhe nga ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirli.

Ministrja tha se po punohet që në të gjithë vendin shërbimi shëndetësor t’u ofrohet qytetarëve sa më afër vendbanimit dhe për këtë në të gjithë vendin do të krijohen 4 pole spitalore rajonale.

Përtej spitalit rajonal Shkodër, Durrës dhe Vlorë, ministrja tha se do të ngrihet edhe spitali rajonal Tiranë që do të jetë një riorganizim mes spitalit “Shefqet Ndroqi” dhe spitalit të Kavajës.

“Do i hapim rrugë optimizmit të burimeve njerëzore dhe riorganizimi të sistemit shëndetësor publik duke krijuar 4 pole rajonale që qytetarët të kenë shërbime afër vendbanimit. Duke filluara nga Shkodra, Durrës, Vlorë dhe duke mundësuar që të hedhim hapin e radhës që struktura më e re që duam të krijojmë është Qendra spitalore rajonale e Tiranës. Do kemi një riorganizimin mes spitalit të Kavajës dhe spitalit “Shefqet Ndroqi” që të mund të orientohemi më mirë drejt një sistemi më efektiv në investime dhe burime njerëzore”, bëri me dije ministrja Manastirliu.

Manastirliu foli edhe për investimet e bëra në mjekësi, ku shton se pa 5 vitesh tashëm qytetarët nuk kanë pse i drejtohen vetëm Tiranës për të marrë shërbimet pasi spitaleve rajonale në vend i janë bashkuar edhe mjekët specialistë. Mungesa e tyre për 5 vite bëri që spiralet rajonale dhe bashki të dobësoheshin dhe të mos ofronin shërbimet e duhura për qytetarët

Sipas saj, 2022 ishte një vit i frytshëm sepse 100 mjeke specialistë iu atashuan strukturave të spitaleve rajonale dhe bashkiake dhe këtë vit po i bashkohen 60 mjekë nga veriu në jug të vendit. “Sot po bëni një kapitull të ri në librin e eksperiencës tuaj duke ofruar edhe mbështetje për kolegët tuaj dhe do të jeni të parët në kujdesin e qytetarëve aty ku vendi ka nevojë. 50 mijë lekë të reja në muaj për secilin specialist është një realitet i prekshëm kjo rritje page konsiderohet si rritje page historike”, tha Manastirliu.

