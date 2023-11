U kapën në flagrancë duke prerë dru pa leje, pocedohen penalisht 6 shtetas në Bulqizë e Mat

Gjashtë persona në Bulqizë dhe Mat kanë përfudnuar në pranga pasi janë kapur në flagrancë duke prerë dru pa leje.

Konkretisht në në Bulqizë, në pyllin e fshatit Çerenec kanë kapur duke prerë lëndë drusore në kundërshtim me ligjin 4 persona dhe konkretisht V.Gj., 50 vjeç; M.Gj., 48 vjeç; P. Gj., 57 vjeç; P.Gj., 68 vjeç. Nga hetimet ka rezultuar se këta persona në mënyrë të organizuar, prisnin dru dhe e grumbullonin brenda zonës pyjore, me qëllim fshehjen nga kontrolli i policisë dhe transportimin e saj me kafshë pune.