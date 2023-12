U tha se ishte zhdukur, Navalny rishfaqet në një burg të ri në Arktik

Politikani i burgosur i opozitës ruse, Aleksei Navalny, vendndodhja e të cilit nuk dihej që nga fillimi i dhjetorit, është zhvendosur në një koloni penale në Arktik, tha zëdhënësja e tij më 25 dhjetor.

“Ne e kemi gjetur Aleksei Navalnyn. Ai është tani në IK-3, në vendbanimin Kharp, në rrethin autonom Yamalo-Nenets. Avokati i tij e vizitoi sot. Aleksei është mirë”, njoftoi Kira Yarmysh në platformën e rrjeteve sociale X.

Kolonitë penale janë vendbanime të largëta të krijuara për ndëshkimin e kriminelëve me punë të detyruar dhe izolim nga shoqëria.

Kjo ishte mungesa më e gjatë e Navalnyt që kur u arrestua në janar të vitit 2021, pasi u kthye në Rusi nga Gjermania, ku iu nënshtrua trajtimit për një helmim pothuajse fatal, që ai beson se ishte kryer nga operativët rusë të sigurisë me urdhër të presidentit rus, Vladimir Putin.

Mbështetësit e Navalnyt kanë nisur një fushatë në internet duke përdorur hashtagun #WhereIsNavalny, apo në shqip #KuËshtëNavalny.

Shtetet e Bashkuara më 23 dhjetor shprehën “shqetësim të thellë” për fatin e kritikut 47-vjeçar të Kremlinit, “i cili tani është zhdukur në sistemin e burgjeve të Rusisë për gati tre javë”.

“Ne bëjmë thirrje edhe një herë për lirimin e tij të menjëhershëm dhe për t’i dhënë fund shtypjes së vazhdueshme të zërave të pavarur në Rusi”, tha sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, në X.

We are deeply concerned about the whereabouts of Aleksey Navalny, who has now been missing in Russia’s prison system for nearly three weeks. We once more call for his immediate release and an end to the continued repression of independent voices in Russia.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 23, 2023