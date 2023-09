VIDEO\ Kishte fshehur në kamion 36 klandestinë, policia e Korçës arreston 50-vjeçarin, në kërkim bashkëpunëtori

U kap në flagrancë duke transportuar me kamion, kundrejt pagesës 36 shtetas të huaj që do të kalonin ilegalisht kufirin, 50-vjeçari vihet në pranga nga policia e Korçës, teksa është shpallur në kërkim një 28-vjeçar, i dyshuar si bashkëpunëtor në këtë veprimtari kriminale. Sekuestrohen automjeti kamion, 2 aparate celulare dhe shuma parash.

“Shërbimet e Policisë, në bazë të informacioneve të siguruara nga inteligjenca informative, për një shtetas që do të transportonte kundrejt pagesës, shtetas të huaj, me qëllim që ata të kalonin ilegalisht kufirin, organizuan veprimet dhe në aksin rrugor “Pogradec-Qafë Thanë”, pranë fshatit Memëlisht, bënë të mundur lokalizimin e automjetit të dyshuar. Gjatë kontrollit në automjetin kamion tip “Daf”, me drejtues shtetasin A. M., u gjetën 36 emigrantë të paligjshëm. Nga veprimet hetimore të kryera dyshohet se 50-vjeçari do t’i transportonte emigrantët, në bashkëpunim me shtetasin E. D., kundrejt pagesës, me qëllim që të kalonin ilegalisht drejt vendeve të BE-së. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan automjeti, 2 aparate celulare dhe shuma parash.