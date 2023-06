Max Verstappen s’ka kush ta ndalë drejt titullit, fiton edhe garën e Kanadasë. Hamilton dhe Alonso në podium

Në podium pas Verstappen u renditën Fernando Alonso me Aston Martin dhe Lewis Hamilton me Mercedes. Pilotët e Ferrarit, Leclerc dhe Sainz nuk ia dolën të siguronin podiumin dhe zunë vendet 4 dhe 5.Gara e Kanadasë u dominua nga Verstappen, që dominoi që nga kthesa e parë e deri në fundin e xhiros së 70-të. Piloti tjetër i Red Bull, Sergio Perez u fut në zonën e pikëve dhe përkatësisht në vendin e shtatë.

Pas fitores së sotme, Verstappen bën ligjin në F1 dhe kryeson me 170 pikë, ndjekur nga shoku i skuadrës, Perez me 117 pikë. Në vendin e tretë Alonso me 99 pikë dhe Hamilton me 87 pikë.