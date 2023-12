26-vjeçarja kapet nga kamerat e sigurisë teksa hedh qenin nga çatia (Pamje të rënda)

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Australi, ku kamerat kanë kapur një 26-vjeçare e cila ka hedhur qenin e saj nga çati. Pamjet e kapura nga kamerat e sigurisë janë të tmershme, teksa për fat të keq qeni u eutanizua për shkak të dëmtimeve shumë të rënda që pësoi.

Për këtë ngjarje, 26-vjeçarja Amy Lea Judge, u dënua me një vit burg dhe 10 vjet ndalim të posedimit të një kafshe.

Përveç 26-vjeçares, u dënua edhe partneri i saj i cili ishte dëshmitar okular.

Ai do të duhet të paguajë një gjobë prej 2500 dollarë dhe ndalohet të mbajë një kafshë për tre vjet për shkak se nuk ka kërkuar ndihmë.

