3 mënyra për të zbuluar kuptimin e fshehtë të ëndrrave!

Sa herë ju ka ndodhur që të jeni zgjuar me mendime të turbullta nga ëndrrat e çuditshme, gati dhe surreale që keni parë natën në gjumë? Shpesh, ëndrrat thonë ekspertët janë zgjatim i ngjarjeve që ndodhin gjatë ditës ose një reflektim për të ardhmen.

Truri ka aftësi për imagjinuar dhe simuluar përvoja që mund të ndodhin në të ardhmen e dikujt dhe kjo ka të bëjë me një vendim të rëndësishëm, qëllime, planifikime, emocione, etj.

Një studim i vitit 2011 i botuar në “Journal of Neuroscience” gjeti prova se truri ynë rrit në mënyrë selektive kujtimet që priten të jenë të rëndësishme në të ardhmen. Ëndrrat lidhen më shumë me natyrën e ngjarjeve se me kohëzgjatjen e tyre.