A ka lidhje ankthi me tensionin e lartë të gjakut dhe disa këshilla

Ankthi nuk shkakton hipertension afat-gjatë, megjithatë episodet e shpeshta të ankthit mund të shkaktojnë rritje të përkohshme por dramatike të tensionit të gjakut.

Këtë e thonë studimet të cilave u referohet AgroWeb.org sipas të cilave, shpeshtësia e episodeve të ankthit, sidomos kur bëhet fjalë për çdo ditë, mund të dëmtojë enët e gjakut, zemrën, veshkat, njësoj si hipertensioni kronik.

Për më tepër, njerëzit që janë në ankth apo të stresuar janë më të prirur të ndërmarrin zakone jo të shëndetshme në stilin e tyre të jetesës siç janë:

Duhanpirja

Alkoli

Ushqyerja e tepruar.

Nga ana tjetër, medikamentet që merren për trajtimin e ankthit dhe sëmundjeve apo ccrregullimeve të tjera mendore kanë ndikim duke rritur tensionin e gjakut.

Nëse ju vëreni se keni vështirësi në mbajtjen nën kontroll të ankthit apo ky i fundit ndikon dhe prish aktivitetet tuaja të përditshme, AgroWeb.org ju këshillon të konsultoheni me një mjek apo terapist.

Duke lexuar më poshtë do të mësoni mënyrat e thjeshta se si të zbusni ankthin në mënyra natyrale.

Kujdes me Alkolin

Një gotë ose dy tingëllojnë një alternativë e pranueshme për qetësimin e emocioneve. Por nëse e teproni me alkolin, atëherë do të përballeni me një nivel më të lartë të ankthit.

Pirja e tepruar e alkolit ndikon ndjeshëm në punë e shtëpi por jo vetëm kaq.

Alkoli mund të nxisë probleme të tjera shëndetsore që shtojnë ankthin.

Rregulli i artë është jo më shumë se një pije alkolike, pra një gotë, në ditë për femrat dhe jo më shumë se 2 pije për meshkujt.

Aktiviteti Fizik

Nuk është nevoja të stërviteni si për një maratonë. Mjafton një ecje prej 10 minutash ose një aktivitet fizik për 45 minuta.

Secila prej këtyre alternativave do t’ju bëjë të ndiheni më mirë, njësoj si aspirina shuan dhimbjen e kokës.

Nëse kryeni një aktivitet të rregullt fizik të paktën 3 herë në javë, do të vini re që krizat e ankthit do të pakësohen.

Kopshtaria

Sipas ekspertëve të AgroWeb.org, Kontakti me natyrën dhe në veçanti përkujdesja për bimët dhe lulet është një kurë që funksionon.

Kopshtaria është një aktivitet stimulues për trurin. Nëpërmjet këtij aktiviteti do të ndiheni më mirë nga ana emocionale.

Për më tepër, ju do të kaloni më shumë kohë jashtë ambienteve të mbyllura.

Terapia e Aromave

Aroma si ajo e lavandës, kamomilit dhe trëndafilit ju vijnë në ndihmë.

Këto aroma mund t’i gjeni në formën e vajrave esencialë të cilat mund t’i nuhasni ose të fërkoni zona të trupit, kryesisht qafën.

Ekspertët mendojnë se këto aroma dërgojnë mesazhe kimike në tru të cilat ndikojnë për mirë tek humori dhe emocionet.

Gjumi

Gjumi furnizon trurin me energji dhe përmirëson humorin dhe përqendrimin. Nga të dhënat e AgroWeb.org, nëse flini mjaftueshëm do të jeni më pak të prekur nga ankthi.

Kujdesuni që të flini të paktën 7 deri në 9 orë në ditë. Përpiquni t’i përmbaheni një orari të caktuar gjumi dhe zgjimi.

Dhoma e gjumit duhet të jetë e freskët, në errësirë dhe pa zhurma.

Aktiviteti fizik përmirëson gjumin, për sa kohë ushtroheni në mëngjes ose pasdite.

Ditari

Përpiquni të identifikoni gjërat që nxisin ankthin, siç mund të jetë familja, puna, shkolla, kafeina apo uria.

Shkruani atë që mendoni se nxit ankthin dhe do të dini ta menaxhoni më mirë krizën e ardhshme.

