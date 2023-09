Aksident tragjik në Rrugën e Kombit, përplasen 2 automjete, vdes polici

Një aksident tragjik është regjistruar mëngjesin e kësaj të shtune (16 shtator) në aksin Rrëshen-Rubik ku për pasojë ndërroi jetë efektivi i policisë së Mirditës Gëzim Lazri dhe u plagos një malazez.

Ngjarja ndodhi rreth orës 07:20 në Rrugën e Kombit, ndërsa policia sqaron se ka qenë një manovër e gabuar e shtetasit malazez i cili drejtonte mjetin tip ‘Chevrolet’ që ka shkaktuar aksidentin. Drejtuesi malazez u përplas me mjetin tip ‘Benz’ që drejtohej nga viktima. Përplasja e dy mjeteve rezultoi fatale për efektivin e policisë, i cili ishte duke u kthyer nga shërbimi për në banesën e tij.

Grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe nën drejtimin e Prokurorit, vijon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit.

Mirditë/Informacion paraprak

Rreth orës 07:20, në aksin rrugor Rrëshen-Rrubik, automjeti tip “Chevrolet” me drejtues shtetasin malazez M. F., është përplasur me automjetin tip “Benz” me drejtues shtetasin G. L. 56 vjeç, (efektiv policie pranë Komisariatit të Policisë Mirditë i cili sapo kishte lënë shërbimin dhe po kthehej në banesë).

Si pasojë e këtij aksidenti, ka humbur jetën punonjësi i policisë shtetasi G. L.

Ndërsa drejtuesi i automjetit tjetër shtetasi M.F., ndodhet në spital për ndihmë mjekësore.

Paraprakisht, dyshohet se shkaku i aksidentit rrugor ka qenë parakalimi i gabuar në shkelje të rregullave të qarkullimit i automjetit tip “Chevrolet” që drejtohej nga shtetasi M.F.

