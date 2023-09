Aksidentohet rëndë turistja italiane, motori u përplas me makinën buzë liqenit të Ohrit. Po transportohet drejt Tiranës me helikopter

Një aksident është regjistruar mesditën e sotme në aksin Pogradec-Lin në afërsi të fshatit Piskupat.

Sipas informacioneve paraprake mësohet se në aksident janë përfshirë një makinë dhe një motomjet e për pasojë ka mbetur e lënduar drejtuesja e motomjetit që sipas policisë është shtetase italiane. Kjo e fundit mësohet se ndodhet në spital në gjendje të rëndë shëndetësore.

“Më datë 19.09.2023, rreth orës 15:50, në aksin rrugor “Pogradec-Lin”, pranë fshatit Piskupat, Pogradec, automjeti tip “Benz” me drejtues shtetasin A. B., 33 vjeç, është përplasur me një motomjet me drejtuese shtetasen italiane E. R., rreth 31 vjeçe, e cila për pasojë është dëmtuar dhe ndodhet në spital në gjendje të rëndë shëndetësore, ndërsa 33-vjeçari ndodhet në vendngjarje”, njofton policia.Paraprakisht dyshohet se aksidenti ka ndodhur, si pasojë e prerjes së menjëhershme të rrugës nga drejtuesja e motomjetit, e cila ka qenë duke dalë me mjetin e saj nga pjesa buzë liqenit të Ohrit, në rrugë.