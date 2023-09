Al Hilal fiton thellë, këtë herë edhe me Neymar në fushë

Katër fitore radhazi, e pesta në gjashtë ndeshje gjithsej për Al Hilal në Saudi Pro League. Skuadra ku aktivizohen emra të rëndësishëm Neymar (e nisi në stol) Mitrovic, Mlinkovic-Savic, Malcom, Koulibaly e portieri Bono iu imponua me rezultatin e thellë 6-1 Al Riyadhit, duke u rikthyer shumë shpejt në krye të klasifikimit.

Një ndeshje e mbyllur praktikisht që në pjesën e parë, me vendasit që realizuan dy herë, fillimisht me Mitrovicin, nga pika e bardhë e penalltisë, më pas me Al Shahranin, që shfrytëzoi një pasim të Milinovic Savic, për të shuar të qetë në dhomat e zhveshjes.

Në pjesë ne dytë e gjeti golin futbollisti që i realizoi Argjentinës në Botëror, Al Dawsari, i shërbyer nga Malcom për rezultatin 3-0.

Paka para se të shënohej goli i tretë, debutoi për Al Hilalin, Neymar Junior (64’).

Por vendësit nuk e kishin thënë fjalën e fundit, pasi shënuan edhe tre gola të tjerë me autorë Malcom dhe Al Dawsari, ky i fundit e mbylli ndeshjen me tregolësh. Në shtesë, miqtë realizuan golin e nderit.