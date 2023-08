Alibia e çuditshme e Metës, për koncesionin e Sterilizimit: Rilindja e përgatiti skemën që para se të vinte në pushtet!

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka reaguar për koncesionin e sterilizimit për të cilin thotë se ka qenë një skenë e përgatitur me parë nga Rilindja, para se të vinte në pushtet që me biznesmenë të përzgjedhur të zhvaste paratë publike.

“Dihet se kush është krenuar me koncesionin e sterilizimit dhe madje është tallur me të gjitha vërejtjet dhe me të gjitha kritikat për këtë koncesion të panevojshëm, i cili është kryeministri aktual.

Është e qartë edhe nga kaq hetim që ka dalë apo ka rrjedhur nëpër media, se nuk kemi asnjë rastësi me skemën e inceneratorëve, që është kryefjala e gjithë korrupsionit qeveritar, për shkak të implikimit të pothuajse treçerekut të qeverisë në mënyrë të strukturuar në këtë aferë tronditëse.

Nuk kemi asgjë të rastësishme as te koncesioni i sterilizimit dhe as tek gjithë koncesionet e tjera. Kanë qenë skema të përgatitura më parë, përpara se mesa duket Rilindja të vinte në pushtet me biznesmenë të përzgjedhur për të zhvatur paratë publike”, shkruan Meta.