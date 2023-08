“Alienët do shfaqen në vitin 2027!” Deklarata shokuese e ish-agjentit të CIA-s: Qeveritë e dinë, më mirë të jemi të përgatitur!

Në tregimet tona, alienët inteligjentë zakonisht ndërveprojnë me ne në një nga dy mënyrat. Ose shfaqen me forcë për të marrë çfarëdo burimi që duan nga ‘majmunët’ në dukje të pambrojtur, ose futen nën radar për të jetuar jetë të fshehta mes nesh dhe pushtuar. ‘Resident Alien’ i SYFY (duke transmetuar tani në Peacock!) krijon një rrugë të mesme kur alieni titullar Harry Vanderspeigle shfaqet me synimin për të na zhdukur, por zgjedh një jetë më të qetë mes njerëzve, të paktën tani për tani. Një nga serialet dramë-komedi përzier që ka korrur shumë sukses për skenat që shfaqen.

Për dekada, na ka mbetur të imagjinojmë se si mund të jetë nëse dhe kur alienët inteligjentë më në fund vijnë për një vizitë. Në varësi të kujt pyesni, ditët tona të pritjes mund të jenë duke u mbyllur. Gjatë dy viteve të fundit disa gjëra kanë ndodhur për të rritur interesin për fenomenin e UFO-ve dhe për të ndërtuar një ndjenjë të përgjithshme se diçka mund të ndodhë.

Së pari, qeveria e Shteteve të Bashkuara u hap në lidhje me raportet që kanë marrë dhe hetimet që kanë kryer. Ata krijuan një panel të dedikuar për studimin e asaj që ata kanë filluar të quajnë Fenomene Anomali të Paidentifikuara (UAP) (nuk quhen më UFO). Së dyti, ish-oficeri i inteligjencës David Grusch paraqiti një raport sinjalizues duke deklaruar se kishte marrë dëshmi nga burime të shumta në lidhje me ekzistencën e një programi të rikuperimit të UFO-ve dhe inxhinierisë së kundërt prej dekadash. Ai më vonë dëshmoi para Kongresit në të njëjtën masë. E rëndësishmja, ai kurrë nuk pa ndonjë mjet të rikuperuar ose “biologjikë jo-njerëzor” (trupa alienësh) për veten e tij. Më në fund, shkencëtari i Harvardit Avi Loeb pretendoi se kishte gjetur sferula metalike nga një anije kozmike e mundshme aliene.

Çfarë thotë ish-agjenti i CIA-s

Nëse po i kushtoni vëmendje të rastësishme titujve, mund të duket sikur ka pasur një ndryshim në baticat jashtëtokësore. Këto ditë, ekzistenca e vizitave të jashtëtokësorëve nuk tingëllon aq joreale. Sipas ish-agjentit të CIA-s, John Ramirez, ka një arsye për këtë.

Pas largimit nga komuniteti i inteligjencës, Ramirez ka shijuar një karrierë të dytë si adhurues i UFO-ve, duke bërë xhiron e qarkut të podcast-it për t’i treguar botës atë që dyshohet se di. Në shkurt 2023, ai dha një intervistë në Podcast UFO, gjatë së cilës ai paralajmëroi për një zbulim të afërt të alienëve më 2027.

Sipas Ramirez, zbulimet e fundit, sinjalizuesit dhe zbulimet nënujore janë të gjitha pjesë e një narrative të qëllimshme për të përgatitur popullatën për ditën kur alienët shfaqen; një ditë që ai thotë se është vetëm pak vite larg.

“Ne po përgatisim të paktën popullsinë amerikane, dhe si rrjedhojë edhe popullsinë botërore, për këtë realitet. Se ka një prani këtu dhe se duhet ta shpjegojmë këtë prani. Sepse nëse ata shfaqen dhe ne vazhdojmë të bëjmë atë që kemi bërë më parë në dekadat e mëparshme, do të ketë panik masiv”, tha Ramirez.

Referenca në dekadat e mëparshme me sa duket i referohet një politike mohimi ose mbulimi rreth ngjarjeve si Roswell. Një politikë e cila, me sa duket, është përmbysur. Ramirez vazhdon, duke shpjeguar se autoritetet nuk kishin zgjidhje reale për këtë çështje, sepse alienët kanë një takim të qëndrueshëm për të na rrëzuar derën pas disa vitesh.

“Në shumë mënyra mendoj se fjala u përhap brenda qeverisë se ata do të shfaqen në 2027 dhe ne më mirë të jemi të përgatitur. Unë kam dëgjuar 2027 në një lloj cilësie zyrtare që nuk mund ta zbuloj. Unë do të thosha se njerëzit në qeveri janë të vetëdijshëm për diçka që po ndodh dhe se ka kohë të kufizuar, disa vite të tjera, për të përgatitur njerëzit”, tha Ramirez.